Роман Ротенберг: «Английский у меня – как родной язык, я учился в разных странах. В Лондоне жил недалеко от стадиона «Челси», ходил очень много на футбол»
Роман Ротенберг рассказал о своем обучении в Лондоне и посещении матчей «Челси».
«Английский у меня – как родной язык, потому что я жил и учился в разных странах. Закончил Европейскую школу бизнеса, экономическое образование.
В Лондоне жил недалеко от стадиона «Челси», ходил очень много на футбол. Когда учился там в университете, была возможность ходить на все матчи команды.
Оттуда тоже многое вынес. Порадовала культура боления», – рассказал главный тренер СКА в эфире «Радио Зенит».
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Патриот - ворует деньги у народа, на них кутит на Западе, покупает там недвижку, говорит всем потерпеть до лучших времен.
Не перепутай
Вроде бы и патриот, но английский - как родной.
Вроде бы и хоккеист - а за тренерское кресло надо бояться Семаку.