Роман Ротенберг: «Английский у меня – как родной язык, я учился в разных странах. В Лондоне жил недалеко от стадиона «Челси», ходил очень много на футбол»

Роман Ротенберг рассказал о своем обучении в Лондоне и посещении матчей «Челси».

«Английский у меня – как родной язык, потому что я жил и учился в разных странах. Закончил Европейскую школу бизнеса, экономическое образование.

В Лондоне жил недалеко от стадиона «Челси», ходил очень много на футбол. Когда учился там в университете, была возможность ходить на все матчи команды.

Оттуда тоже многое вынес. Порадовала культура боления», – рассказал главный тренер в эфире «Радио Зенит».

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