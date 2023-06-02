Роман Ротенберг: «Английский у меня – как родной язык, я учился в разных странах. В Лондоне жил недалеко от стадиона «Челси», ходил очень много на футбол»

Теги СКА болельщики Челси премьер-лига Англия КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о своем обучении в Лондоне и посещении матчей «Челси».

«Английский у меня – как родной язык, потому что я жил и учился в разных странах. Закончил Европейскую школу бизнеса, экономическое образование. 

В Лондоне жил недалеко от стадиона «Челси», ходил очень много на футбол. Когда учился там в университете, была возможность ходить на все матчи команды.

Оттуда тоже многое вынес. Порадовала культура боления», – рассказал главный тренер СКА в эфире «Радио Зенит». 

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86 комментариев

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Vićtor Diaź
Так вот он откуда Йозе Марино знает..
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Екн Лор
Боуэли поспешил с назначением Почеттино, Роман посмотрел 800 матчей Челси, готовый тренер для лондонцев
+142
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Михаил Ильин
По всем признакам — иностранный агент.
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Сикарио
Там недавно один особо одаренный сказал, что это мертвый язык))
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Football cards 6PG.RU
Ответ Vićtor Diaź
Так вот он откуда Йозе Марино знает..
Вы просто не понимает, это Лондонский акцент!
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Nickolay Lyskov
Скромничает Роман. Очевидно же, что он сам и изобрёл английский язык.
+23
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Bartez1986
после просмотра 800 футбольных матчей возглавит Зенит? И сборную России-Бразилии U25?
+20
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+19
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Игорь М.
Ответ Михаил Ильин
По всем признакам — иностранный агент.
Не, если путинский дружок, то просто "человек с богатым опытом")
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Vadoniy
Ответ Екн Лор
Боуэли поспешил с назначением Почеттино, Роман посмотрел 800 матчей Челси, готовый тренер для лондонцев
Да почему 800 опять??? Уже почти 2 года прошло, за тысячу перевалил наверняка, это уже считай ветеран тренерского цеха!
+15
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real19024ver
Ответ Михаил Ильин
По всем признакам — иностранный агент.
Ин. агент-сам заработал, развивался, уехал.
Патриот - ворует деньги у народа, на них кутит на Западе, покупает там недвижку, говорит всем потерпеть до лучших времен.
Не перепутай
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Геннадий Тимченко
"оттуда тоже многое вынес" - и, главное, на выходе "несуна" полиция ни разу не задержала.... вот у кого сыну Πесκοва надо было уроки брать👏👏👏
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Андрей Балабаев
Оттуда многое вынес. Ротенберги и из России много чего вынесли)
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Евгений Исаев
Почему??? Почему ты не купил диплом футбольного тренера??? Почему решил надругаться над хоккеем?
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Евгений Исаев
Ответ Nickolay Lyskov
Скромничает Роман. Очевидно же, что он сам и изобрёл английский язык.
Ну, не то чтобы сам язык, так - точечно усилил системные правила английского языка. Теперь все англоязычные страны завидуют и со слезами на глазах переучивают свой родной язык)))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сикарио
Там недавно один особо одаренный сказал, что это мертвый язык))
А ещё один одаренный предложил убрать его из школьной программы
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bibendum
Пора становиться футбольным тренером. Опыт уже есть
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Vadoniy
Ответ Олег Цырулёв
А вот господину Толстому очень очень стадно за то, что грешил: дочь в Америке училась , а он сам во Франции. Он так извинялся по ящику. Аж чуть не плакал. Каялся и обещал искупить...
Стадно - хорошая опечатка, очень сильно добавляет глубины и смысла
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Джа-Джа Бинкс
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ещё один одаренный предложил убрать его из школьной программы
Это разве был не один и тот же одарённый?
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a2wai
Вроде бы и патриот, а жил и учился в разных странах.

Вроде бы и патриот, но английский - как родной.

Вроде бы и хоккеист - а за тренерское кресло надо бояться Семаку.
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Бамбарбиякиргуда
Ахахахахаха... Если бы не было Ромы Борисыча, его стоило бы придумать. Сейчас лето, немного спортивного затишья, бац, в ленту новостей горячего финского парня - дело в шляпе.
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mer_KCA
Под Семаком кресло зашаталось, в бой идеи Йозе Марино 🤣🤣🤣
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DiffusedLight
Ответ Football cards 6PG.RU
Вы просто не понимает, это Лондонский акцент!
Greenpark gang
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Любовник Евы Браун
Ответ Football cards 6PG.RU
Вы просто не понимает, это Лондонский акцент!
диалект
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Why always me?!
Ответ Евгений Исаев
Почему??? Почему ты не купил диплом футбольного тренера??? Почему решил надругаться над хоккеем?
800 просмотренных матчей не набралось
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Евгений Исаев
Ответ sergey80
А какое отношение Эта информация (да и Сам Рома) имеют к футболу??Зачем Это на Футбольном сайте??
Хоккейным тренером он стал после просмотра НХЛ по телевизору. На футбол - ходил на стадион!!! Это первый звоночек... берегитесь)))
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