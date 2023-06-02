Афанасьев набрал 1+1 в 4-м матче финала Запада плей-офф АХЛ с «Коачеллой». Аскаров остался в запасе во 2-й игре подряд

Егор Афанасьев набрал 1+1 в 4-м матче финала Запада плей-офф АХЛ с «Коачеллой».

« » одержал победу и сравнял счет в серии с фарм-клубом « » (2-2).

22-летний ассистировал Айзеку Рэтклиффу во втором периоде, а в концовке поставил точку, забросив шайбу в пустые ворота.

В его активе 10 (4+6) очков в 14 играх плей-офф при полезности «+4».

Вратарь фарм-клуба « » остался в запасе во втором матче подряд. Девин Кули отразил 30 бросков из 32 и одержал вторую победу в двух матчах в этом плей-офф.