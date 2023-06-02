Афанасьев набрал 1+1 в 4-м матче финала Запада плей-офф АХЛ с «Коачеллой». Аскаров остался в запасе во 2-й игре подряд

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Кубок Колдера Сиэтл Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Девин Кули Коачелла Вэлли Хоккей

Егор Афанасьев набрал 1+1 в 4-м матче финала Запада плей-офф АХЛ с «Коачеллой».

«Милуоки» одержал победу и сравнял счет в серии с фарм-клубом «Сиэтла» (2-2). 

22-летний Афанасьев ассистировал Айзеку Рэтклиффу во втором периоде, а в концовке поставил точку, забросив шайбу в пустые ворота. 

В его активе 10 (4+6) очков в 14 играх плей-офф при полезности «+4». 

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров остался в запасе во втором матче подряд. Девин Кули отразил 30 бросков из 32 и одержал вторую победу в двух матчах в этом плей-офф. 

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