Афанасьев набрал 1+1 в 4-м матче финала Запада плей-офф АХЛ с «Коачеллой». Аскаров остался в запасе во 2-й игре подряд
Егор Афанасьев набрал 1+1 в 4-м матче финала Запада плей-офф АХЛ с «Коачеллой».
«Милуоки» одержал победу и сравнял счет в серии с фарм-клубом «Сиэтла» (2-2).
22-летний Афанасьев ассистировал Айзеку Рэтклиффу во втором периоде, а в концовке поставил точку, забросив шайбу в пустые ворота.
В его активе 10 (4+6) очков в 14 играх плей-офф при полезности «+4».
Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров остался в запасе во втором матче подряд. Девин Кули отразил 30 бросков из 32 и одержал вторую победу в двух матчах в этом плей-офф.
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