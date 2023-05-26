Аскаров пропустил 5 шайб от «Коачеллы» в 1-м матче финала Запада в плей-офф АХЛ. Из них 3 – за 3:32 в 3-м периоде

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Сиэтл Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Коачелла Вэлли Хоккей

Ярослав Аскаров пропустил 5 шайб от «Коачеллы» в 1-м матче финала Запада в плей-офф АХЛ.

«Милуоки» уступил фарм-клубу «Сиэтла» (4:6) в первом матче серии за выход в финал Кубка Колдера (0-1). 

20-летний российский вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» отразил 23 броска из 28. В третьем периоде он пропустил 3 гола за 3 минуты 32 секунды игрового времени. Последнюю шайбу «Файрбердс» забросили в пустые ворота. 

В 11 матчах текущего плей-офф у Аскарова 6 побед и 5 поражений. 

Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев сегодня отметился результативной передачей. У него 7 (2+5) баллов в 11 играх плей-офф.

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