Аскаров пропустил 3 шайбы от «Коачеллы» во 2-м матче финала Запада в плей-офф АХЛ. «Милуоки» уступает 0-2

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Сиэтл Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Шейн Райт Коачелла Вэлли Хоккей

Ярослав Аскаров пропустил 3 шайбы от «Коачеллы» во 2-м матче финала Запада в плей-офф АХЛ.

«Милуоки» проиграл фарм-клубу «Сиэтла» (3:5) во втором матче финала Западной конференции Кубка Колдера (0-2). 

Россиянин отразил 32 броска из 35, игроки «Файрбердс» забросили 2 шайбы в пустые ворота. 

В текущем плей-офф у 20-летнего вратаря фарм-клуба «Нэшвилла» стало 6 побед и 6 поражений.

Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев сегодня отметился заброшенной шайбой. У него 8 (3+5) очков в 12 играх в плей-офф. 

В составе «Коачеллы» результативную передачу сделал 4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт. У 19-летнего форварда 5 (1+4) очков в 13 играх в плей-офф.

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2 комментария

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Кеша
Шамарина ты уже проснулась ? Вижу ты уже здесь .
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