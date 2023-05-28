Аскаров пропустил 3 шайбы от «Коачеллы» во 2-м матче финала Запада в плей-офф АХЛ. «Милуоки» уступает 0-2

Ярослав Аскаров пропустил 3 шайбы от «Коачеллы» во 2-м матче финала Запада в плей-офф АХЛ.

« » проиграл фарм-клубу « » (3:5) во втором матче финала Западной конференции Кубка Колдера (0-2).

Россиянин отразил 32 броска из 35, игроки «Файрбердс» забросили 2 шайбы в пустые ворота.

В текущем плей-офф у 20-летнего вратаря фарм-клуба « » стало 6 побед и 6 поражений.

Форвард «Эдмиралс» сегодня отметился заброшенной шайбой. У него 8 (3+5) очков в 12 играх в плей-офф.

В составе «Коачеллы» результативную передачу сделал 4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт. У 19-летнего форварда 5 (1+4) очков в 13 играх в плей-офф.