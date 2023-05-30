Аскаров впервые остался в запасе в этом плей-офф АХЛ. Кули отразил 28 из 29 бросков в игре с «Коачеллой», забил только Райт

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Кубок Колдера Сиэтл Ярослав Аскаров Шейн Райт Девин Кули Хоккей

Аскаров впервые остался в запасе в этом плей-офф АХЛ.

Вратарь «Милуоки» не сыграл в третьем матче финала Западной конференции против «Коачеллы» (3:1, 1-2). 

В первых двух матчах 20-летний россиянин потерпел 2 поражения при 8 пропущенных шайбах.

До этого он защищал ворота фарм-клуба «Нэшвилла» во всех матчах серий с «Манитобой» (3-2) и «Техасом» (3-2). 

Его сменщик Девин Кули сегодня отразил 28 из 29 бросков фарм-клуба «Сиэтла» и был признан первой звездой матча.

Единственную шайбу в его ворота забросил 4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт. У 19-летнего игрока стало 6 (2+4) очков в 14 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера. 

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