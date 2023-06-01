Джейк Эттинджер: «У «Далласа» все будет хорошо долгое время. У команды нет предела. Все зависит от нас»

Теги Даллас НХЛ Джейк Эттинджер Хоккей

Джейк Эттинджер высоко оценил потенциал «Далласа».

В нынешнем сезоне «Старс» при тренер Питере Дебуре добрались до финала Западной конференции, в котором проиграли «Вегасу» со счетом 2-4 в серии.

«Думаю, что у этой команды нет предела возможностям. У нас все необходимые детали.

Генеральный менеджер Джим Нил и менеджмент продолжат отлично работать, подписывая необходимых нам хоккеистов.

Очень волнительно начинать чемпионат, понимая, что в каждом сезоне можно выиграть Кубок Стэнли. Это должно быть стандартом для команды и организации.

Думаю, что у нас все будет хорошо в течение очень долгого времени. Теперь все зависит от нас», – сказал голкипер клуба Джейк Эттинджер.

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