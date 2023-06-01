Джейк Эттинджер: «Хочу быть таким же, как Василевский, который может сыграть 65 игр, пройти плей-офф и делать это сезон за сезоном. Золотой стандарт»

Джейк Эттинджер заявил о желании стремиться к уровню Андрея Василевского.

« », за который выступает голкипер, проиграл «Вегасу» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

провел 62 игры в регулярном чемпионате, из которых 61 – в стартовом составе.

«Много матчей, но это то, что я хочу делать.

Хочу быть таким же парнем, как , который может сыграть 65 матчей [в регулярном чемпионате], затем пройти длинный путь в плей-офф, потом перезагрузиться и делать это снова, сезон за сезоном.

Это золотой стандарт, и я хочу к нему стремиться», – сказал вратарь.