Джейк Эттинджер: «Хочу быть таким же, как Василевский, который может сыграть 65 игр, пройти плей-офф и делать это сезон за сезоном. Золотой стандарт»

Теги Тампа-Бэй Даллас НХЛ Андрей Василевский Джейк Эттинджер Хоккей

Джейк Эттинджер заявил о желании стремиться к уровню Андрея Василевского.

«Даллас», за который выступает голкипер, проиграл «Вегасу» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

Джейк Эттинджер провел 62 игры в регулярном чемпионате, из которых 61 – в стартовом составе.

«Много матчей, но это то, что я хочу делать.

Хочу быть таким же парнем, как Андрей Василевский, который может сыграть 65 матчей [в регулярном чемпионате], затем пройти длинный путь в плей-офф, потом перезагрузиться и делать это снова, сезон за сезоном.

Это золотой стандарт, и я хочу к нему стремиться», – сказал вратарь.

2 комментария

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Iwer
Неплохой вратарь
+4
0
+4
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doktor
Нужно уходить в Тампу?
0
0
0
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