Валиуллин о Жафярове в «Ак Барсе»: «Дамир – один из лучших российских нападающих своего возраста. Ожидаем подписание нового контракта»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Марат Валиуллин прокомментировал переход Дамира Жафярова в «Ак Барс».

Хоккеист перешел в команду из Татарстана в результате обмена из СКА.

«Жафяров – один из лучших российских нападающих своего возраста.

Последние пять сезонов он показывает стабильно высокие результаты и здорово проявляет себя на всех участках площадки.

У Дамира есть опыт игры в большинстве. Мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад.

Ожидаем плодотворного сотрудничества с игроком и заключения нового контракта в ближайшее время», – сказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niyaz niyaz
То есть все таки 65?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий