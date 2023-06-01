Валиуллин о Жафярове в «Ак Барсе»: «Дамир – один из лучших российских нападающих своего возраста. Ожидаем подписание нового контракта»

Марат Валиуллин прокомментировал переход Дамира Жафярова в «Ак Барс».

Хоккеист перешел в команду из Татарстана в результате обмена из СКА.

«Жафяров – один из лучших российских нападающих своего возраста.

Последние пять сезонов он показывает стабильно высокие результаты и здорово проявляет себя на всех участках площадки.

У Дамира есть опыт игры в большинстве. Мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад.

Ожидаем плодотворного сотрудничества с игроком и заключения нового контракта в ближайшее время», – сказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.