Валиуллин о Жафярове в «Ак Барсе»: «Дамир – один из лучших российских нападающих своего возраста. Ожидаем подписание нового контракта»
Марат Валиуллин прокомментировал переход Дамира Жафярова в «Ак Барс».
Хоккеист перешел в команду из Татарстана в результате обмена из СКА.
«Жафяров – один из лучших российских нападающих своего возраста.
Последние пять сезонов он показывает стабильно высокие результаты и здорово проявляет себя на всех участках площадки.
У Дамира есть опыт игры в большинстве. Мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад.
Ожидаем плодотворного сотрудничества с игроком и заключения нового контракта в ближайшее время», – сказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.
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