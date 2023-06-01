Жафяров об «Ак Барсе»: «Рад присоединиться к такому великому клубу. Надеюсь, мой татарский язык наладится, я говорю, но не на лучшем уровне»

Дамир Жафяров назвал «Ак Барс» великим клубом.

Хоккеист перешел в команду из Татарстана в результате обмена из СКА.

«Эмоции от перехода положительные. Я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждет хорошее будущее. Мы постараемся сделать все, чтобы добиться главной цели.

Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет.

Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне.

Приветствую всех болельщиков « ». Я часто играл в «Татнефть Арене» и знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб», – сказал .