Жафяров об «Ак Барсе»: «Рад присоединиться к такому великому клубу. Надеюсь, мой татарский язык наладится, я говорю, но не на лучшем уровне»
Дамир Жафяров назвал «Ак Барс» великим клубом.
Хоккеист перешел в команду из Татарстана в результате обмена из СКА.
«Эмоции от перехода положительные. Я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждет хорошее будущее. Мы постараемся сделать все, чтобы добиться главной цели.
Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет.
Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне.
Приветствую всех болельщиков «Ак Барса». Я часто играл в «Татнефть Арене» и знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб», – сказал Дамир Жафяров.
Успехов Дамиру в Казани и поднять кубок над головой 🏆
Дамиру удачи в Акбарсе. И наладить татарский. 😄
Игроки радуют пополнением
Будет ещё интереснее увидеть новых классных защитников.
Успехов Вам Валиуллин.