Жафяров об «Ак Барсе»: «Рад присоединиться к такому великому клубу. Надеюсь, мой татарский язык наладится, я говорю, но не на лучшем уровне»

Теги Ак Барс КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров назвал «Ак Барс» великим клубом.

Хоккеист перешел в команду из Татарстана в результате обмена из СКА.

«Эмоции от перехода положительные. Я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждет хорошее будущее. Мы постараемся сделать все, чтобы добиться главной цели.

Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет.

Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне.

Приветствую всех болельщиков «Ак Барса». Я часто играл в «Татнефть Арене» и знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб», – сказал Дамир Жафяров.

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12 комментариев

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ildaron017
Валиуллин лучший, крутое подписание 🤝
Успехов Дамиру в Казани и поднять кубок над головой 🏆
+11
-3
+8
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Tina
Добро пожаловать Дамир! Очень рады видеть Вас в Ак Барсе. Удачи и хорошего хоккея!
+7
-1
+6
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Andrew Petrov
можно подумать в Ак Барсе знает кто то больше двух-трех матов по татарски)))не слыхал уже давно))
+6
-1
+5
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Олег
Рад за Казань хорошое подписание.
Дамиру удачи в Акбарсе. И наладить татарский. 😄
+5
-2
+3
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татарин Казанский
Ответ LOsP06GH
Якупова заберите, он татарин!
С шарипзяновым вместе можно
+3
0
+3
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LOsP06GH
Якупова заберите, он татарин!
+2
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& Co1366
Хорошая игра важнее. Успеха в Ак Барсе 🟢🔴
+1
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yrka2206@gmail.com
На этот раз процесс пошёл супер.
Игроки радуют пополнением
Будет ещё интереснее увидеть новых классных защитников.
Успехов Вам Валиуллин.
+1
-1
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татарин Казанский
Отличный игрок, удачи в команде. Давно хотел чтобы его подписали👍👍💪. В Казани должен показать все свои сильные качества.
+1
-1
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Alex9999995
Отлично! Удачи в Ак Барсе!
+1
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RVC
Ответ LOsP06GH
Якупова заберите, он татарин!
не нужен хрустальный, он в Минск едет
0
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