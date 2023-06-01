Зарплата Тимашова в «Витязе» – 15 млн рублей в год. Клуб Востока предлагал в 2 раза больше

Защитник Николай Тимашов будет зарабатывать в «Витязе» 15 млн рублей в год.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, хоккеисту предлагали в полтора раза больше в клубе Восточной конференции, но выбрал Подмосковье.

29-летний Тимашов в прошлом провел 62 игры за «Северсталь» в регулярном чемпионате и набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 11», 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:16.