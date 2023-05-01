«Северсталь» объявила об уходе Пресса, Тимашова и Егора Морозова

«Северсталь» объявила об уходе Робина Пресса, Николая Тимашова и Егора Морозова.

1 мая в открывается рынок свободных агентов.

«Нападающий Егор Морозов, защитники и покидают « »

Благодарим хоккеистов за их игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале череповецкого клуба.