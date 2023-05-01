«Северсталь» объявила об уходе Пресса, Тимашова и Егора Морозова
«Северсталь» объявила об уходе Робина Пресса, Николая Тимашова и Егора Морозова.
1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов.
«Нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов покидают «Северсталь»
Благодарим хоккеистов за их игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале череповецкого клуба.
А Тимашов запросто может повторить путь Провольнева, Адамчука, Хохлова - как минимум он не слабее.