«Северсталь» объявила об уходе Пресса, Тимашова и Егора Морозова

Теги Северсталь переходы КХЛ Егор Морозов Николай Тимашов Робин Пресс Хоккей

«Северсталь» объявила об уходе Робина Пресса, Николая Тимашова и Егора Морозова.

1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов. 

«Нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов покидают «Северсталь»

Благодарим хоккеистов за их игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале череповецкого клуба. 

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1 комментарий

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alklimov2018
Насчет Морозова сомнения. Скорее всего повторит судьбу Якимова и пойдет по рукам без особого успеха.
А Тимашов запросто может повторить путь Провольнева, Адамчука, Хохлова - как минимум он не слабее.
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