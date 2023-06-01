Крикунов о возвращении «Лады» в КХЛ: «Всерьез и надолго. Губернатор сказал, что все сделают»

Теги Лада Владимир Крикунов КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов оценил перспективы «Лады» после возвращения в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«В предстоящем сезоне у «Лады» первой задачей будет стабилизация состава и, может быть, борьба за попадание в плей-офф, но с ходу будет тяжело это сделать. Хотя там есть школа и вообще все. Но не думаю, что у них будут суперрезультаты.

Возвращение «Лады» — это временно или нет? Нет, думаю, они вернулись навсегда. Всерьез и надолго. Думаю, не могут случиться проблемы с финансированием, раз они уже пришли в КХЛ, то вопрос решен.

Там еще предстоит ремонт дворца, который морально устарел. Там много вопросов, но губернатор сказал, что все сделают. Насколько я знаю, ремонт идет», — сказал бывший главный тренер сборной России.

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1 комментарий

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Валера Синюков
То, что сказал губернатор забыть и размазать, главное что Ротен скажет, он свою систему не бросит, будет продвигать.
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