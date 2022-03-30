Владимир Крикунов: «В КХЛ нужна вторая команда из Беларуси. Также могли бы вернуться «Лада», «Кузня» и «Югра», это было бы хорошо для нашего хоккея»

Владимир Крикунов считает, что в КХЛ нужна вторая команда из Беларуси.

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук сообщил, что вопрос о возможном увеличении количества белорусских команд в прорабатывается.

Единственным белорусским клубом в КХЛ на данный момент является минское .

«Раз так уже начали говорить, значит, белорусы нашли такую возможность и в первую очередь финансовую. В Беларуси есть собственный чемпионат, есть хоккеисты, поэтому главное – чтобы деньги были.

Конечно, в КХЛ нужна и вторая команда из Беларуси. А из двух клубов они потом как раз смогут собрать хорошую сборную. Наши сборные пока не играют на международном уровне, за это время белорусы могут и подтянуться.

Также, считаю, в КХЛ могли бы вернуться и российские команды – , новокузнецкий , , это было бы хорошо для нашего хоккея», – сказал бывший главный тренер сборных России и Беларуси.