«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с Хайнсом (New York Post)

«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с тренером Джоном Хайнсом.

Об этом сообщает New York Post.

В минувшем сезоне «Предаторс» под руководством Хайнса не попали в плей-офф впервые с 2014 года, заняв 10-е место в таблице Западной конференции с 92 очками в 82 матчах.

Хайнс тренировал « » с 2020 года. 30 мая клуб объявил об отставке специалиста.

Ранее « » отправили Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).