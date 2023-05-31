«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с Хайнсом (New York Post)

Теги возможные переходы Рейнджерс Нэшвилл НХЛ Джон Хайнс Хоккей

«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с тренером Джоном Хайнсом.

Об этом сообщает New York Post.

В минувшем сезоне «Предаторс» под руководством Хайнса не попали в плей-офф впервые с 2014 года, заняв 10-е место в таблице Западной конференции с 92 очками в 82 матчах.

Хайнс тренировал «Нэшвилл» с 2020 года. 30 мая клуб объявил об отставке специалиста.

Ранее «Рейнджерс» отправили Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
ахаха, врагу такого не пожелаешь) неужели всё ещё не поняли про этого кетчупа)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ йозе марино
ахаха, врагу такого не пожелаешь) неужели всё ещё не поняли про этого кетчупа)
Круговорот физруков
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Мельниченко
Да кто ж у него агент 🤷🏻‍♂️ ну ведь абсолютно никакущий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill HG
аахах тогда уж Панарину точно можно на выход и Кейна с собой прихватить

лучше Аризону поднимать, чем под руководством Хайнса целый сезон

зато Шестеркину может понравиться и статистику подправит, будет каждый матч со счетом 1-0, 1-1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий