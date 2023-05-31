«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с Хайнсом (New York Post)
«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с тренером Джоном Хайнсом.
Об этом сообщает New York Post.
В минувшем сезоне «Предаторс» под руководством Хайнса не попали в плей-офф впервые с 2014 года, заняв 10-е место в таблице Западной конференции с 92 очками в 82 матчах.
Хайнс тренировал «Нэшвилл» с 2020 года. 30 мая клуб объявил об отставке специалиста.
Ранее «Рейнджерс» отправили Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).
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зато Шестеркину может понравиться и статистику подправит, будет каждый матч со счетом 1-0, 1-1