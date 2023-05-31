Каменский о Василевском в списке разочарований плей-офф: «Это несправедливо. Выигрывает и проигрывает команда. Выделять кого-то – неправильно»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Валерий Каменский Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Кирилл Капризов Хоккей

Валерий Каменский отреагировал на попадание россиян в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ.

В команду разочарований плей-офф по версии The Athletic вошли Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

«Я считаю, что это несправедливо. Выигрывает и проигрывает команда. Выделять кого-то отдельно – это неправильно.

Василевский играет на своем уровне и показывает высокий уровень хоккея. Команда меняется, перестраивается, а человек же не машина, он не может постоянно выдавать одно и тоже.

Да, командный результат удовлетворительный, но он провел сезон на своем высоком уровне», – сказал олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов и Макар – в команде разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

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