Каменский о Василевском в списке разочарований плей-офф: «Это несправедливо. Выигрывает и проигрывает команда. Выделять кого-то – неправильно»
Валерий Каменский отреагировал на попадание россиян в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ.
В команду разочарований плей-офф по версии The Athletic вошли Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.
«Я считаю, что это несправедливо. Выигрывает и проигрывает команда. Выделять кого-то отдельно – это неправильно.
Василевский играет на своем уровне и показывает высокий уровень хоккея. Команда меняется, перестраивается, а человек же не машина, он не может постоянно выдавать одно и тоже.
Да, командный результат удовлетворительный, но он провел сезон на своем высоком уровне», – сказал олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов и Макар – в команде разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic
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