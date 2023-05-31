Кожевников о россиянах в рейтинге разочарований плей-офф: «Чуть что – сразу русские виноваты, одна политика. Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли»

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли Миннесота НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Андрей Василевский Политика Кирилл Капризов Хоккей

Александр Кожевников недоволен попаданием россиян в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ.

В команду разочарований плей-офф по версии The Athletic вошли Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

«Как они там хоккей смотрят? Если бы не наши ребята, они и близко к восьмерке не подошли бы.

Капризов, Панарин, Василевский – лучшие в своих командах. Какой год тянут коллективы. Панарин в «Рейнджерс» и Капризов в «Миннесоте» всегда больше всех очков набирают. Наверное, не в них проблема? Может, тренеров в этот список надо включить?

Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли, а то нашли крайних. Чуть что – сразу русские виноваты. Все время мы – одна политика», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Наши любимые рассуждения в стиле деда у подъезда
+16
-5
+11
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Костя Кот
панарин - провал лютый
капризов - провал лютый
кожевников - провал лютый
🤷🤷🤷
+9
-1
+8
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Melnikov1968
Все именно так, аналитики в НХЛ полные лохи, а Кожевников со стаканом в руке, который ни НХЛ, ни ЧМ не смотрит, сразу во всем разобрался. Иди эту хрень пацанам втирай.
+7
-2
+5
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Антон Горбунов
Ответ Костя Кот
панарин - провал лютый капризов - провал лютый кожевников - провал лютый 🤷🤷🤷
панарин - провал лютый
капризов - порвал лютый
кожевников - алкаш лютый
+6
-1
+5
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Огюст
Кожевников , настоящие болельщики , которые следят за играми команд в НХЛ- без твоих высказываний видят и знают, кто и как из наших хоккеистов там играл и играет сейчас по сезону ! Интересно ,кто тебя назвал аналитиком хоккейным -спросить бы у него -на чём он Это обосновывал ,я не только об этом твоём комменте !
+4
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+4
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Satvaldino
Ответ Костя Кот
панарин - провал лютый капризов - провал лютый кожевников - провал лютый 🤷🤷🤷
Кожевников eblan лютый
+4
0
+4
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dr.mitich
Ну что вы так сразу агрессивно?! Ну выпил мужик, ну туман в голове - с кем не бывает? Правда, он, походу, не просыхает...
+4
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Шашки - любимая игра
Ответ Ебздрогыч
Наши любимые рассуждения в стиле деда у подъезда
А что ты ждал от куратора Ночной лиги, где другой дед по 5 штук закидывает?
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lus
Как говорил Андрей Сергеевич: «Ваши ожидания — ваши проблемы».
0
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valeran61
Да он с похмелья заголовок прочитать не может, сказано же - по результатам выступлений в плей-офф. А он тут про регулярку затирает
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