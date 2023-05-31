Кожевников о россиянах в рейтинге разочарований плей-офф: «Чуть что – сразу русские виноваты, одна политика. Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли»

Александр Кожевников недоволен попаданием россиян в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ.

В команду разочарований плей-офф по версии The Athletic вошли , , Никита Кучеров и .

«Как они там хоккей смотрят? Если бы не наши ребята, они и близко к восьмерке не подошли бы.

Капризов, Панарин, Василевский – лучшие в своих командах. Какой год тянут коллективы. Панарин в « » и Капризов в «Миннесоте» всегда больше всех очков набирают. Наверное, не в них проблема? Может, тренеров в этот список надо включить?

Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли, а то нашли крайних. Чуть что – сразу русские виноваты. Все время мы – одна политика», – заявил двукратный олимпийский чемпион .