Кожевников о россиянах в рейтинге разочарований плей-офф: «Чуть что – сразу русские виноваты, одна политика. Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли»
Александр Кожевников недоволен попаданием россиян в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ.
В команду разочарований плей-офф по версии The Athletic вошли Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.
«Как они там хоккей смотрят? Если бы не наши ребята, они и близко к восьмерке не подошли бы.
Капризов, Панарин, Василевский – лучшие в своих командах. Какой год тянут коллективы. Панарин в «Рейнджерс» и Капризов в «Миннесоте» всегда больше всех очков набирают. Наверное, не в них проблема? Может, тренеров в этот список надо включить?
Пусть скажут спасибо, что дошли до Кубка Стэнли, а то нашли крайних. Чуть что – сразу русские виноваты. Все время мы – одна политика», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
капризов - провал лютый
кожевников - провал лютый
🤷🤷🤷
капризов - порвал лютый
кожевников - алкаш лютый