Мамин о Бобровском: «Станет MVP, если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли. Сергей проводит невероятный плей‑офф»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Максим Мамин Хоккей

Максим Мамин считает, что Сергей Бобровский может стать самым ценным игроком плей‑офф НХЛ.

«Если они [«Флорида»] выиграют Кубок Стэнли, то он и станет MVP. Сергей проводит невероятный плей‑офф. Я надеюсь, в финале так же будет играть.

С кем общаюсь из «Флориды»? Там много русских ребят. Гриша Денисенко, который не играет, но в обойме, Бобровский, Саша Барков — с ними общаюсь», — сказал экс-форвард «Флориды», а ныне игрок ЦСКА.

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