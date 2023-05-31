Мамин о Бобровском: «Станет MVP, если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли. Сергей проводит невероятный плей‑офф»

Максим Мамин считает, что Сергей Бобровский может стать самым ценным игроком плей‑офф НХЛ.

«Если они [« »] выиграют Кубок Стэнли, то он и станет MVP. Сергей проводит невероятный плей‑офф. Я надеюсь, в финале так же будет играть.

С кем общаюсь из «Флориды»? Там много русских ребят. Гриша Денисенко, который не играет, но в обойме, , Саша Барков — с ними общаюсь», — сказал экс-форвард «Флориды», а ныне игрок ЦСКА.