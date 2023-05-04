Панарин о плей-офф: «Не хочу оправдываться – опустошение. Я не сыграл хорошо, не дал результат и рано расстроился. Дальше – как снежный ком»

Артемий Панарин заявил о своей неудачной игре в плей-офф НХЛ.

Форвард « » набрал 2 (0+2) очка в семи матчах серии против « » (3-4).

«Моя первая мысль – я разочарован. Ощущаю опустошение прямо сейчас.

Я не сыграл хорошо, безусловно. Я не дал результат [в начале серии] и очень рано расстроился. После этого все получилось как снежный ком.

В плей-офф двойное давление, а также оказываешь двойное давление на самого себя.

Честно говоря, в прошлом плей-офф я терял все шайбы. В этом сезоне я поработал над этим, и с точки зрения потерь все было не так плохо.

Думаю, я могу научиться тому, что не нужно слишком быстро расстраиваться. Я пытался сыграть намного лучше, чем в прошлом сезоне, но все получилось совсем по-другому.

Не хочу оправдываться. Не хочу говорить, что это связано с психологией, и что я плохо чувствовал себя в плей-офф.

В каждом матче я был спокоен, взволнован и пытался снова, снова и снова. Но это не работало», – сказал нападающий «Рейнджерс» .