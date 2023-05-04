Панарин о плей-офф: «Не хочу оправдываться – опустошение. Я не сыграл хорошо, не дал результат и рано расстроился. Дальше – как снежный ком»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин заявил о своей неудачной игре в плей-офф НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» набрал 2 (0+2) очка в семи матчах серии против «Нью-Джерси» (3-4).

«Моя первая мысль – я разочарован. Ощущаю опустошение прямо сейчас.

Я не сыграл хорошо, безусловно. Я не дал результат [в начале серии] и очень рано расстроился. После этого все получилось как снежный ком.

В плей-офф двойное давление, а также оказываешь двойное давление на самого себя.

Честно говоря, в прошлом плей-офф я терял все шайбы. В этом сезоне я поработал над этим, и с точки зрения потерь все было не так плохо.

Думаю, я могу научиться тому, что не нужно слишком быстро расстраиваться. Я пытался сыграть намного лучше, чем в прошлом сезоне, но все получилось совсем по-другому.

Не хочу оправдываться. Не хочу говорить, что это связано с психологией, и что я плохо чувствовал себя в плей-офф.

В каждом матче я был спокоен, взволнован и пытался снова, снова и снова. Но это не работало», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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27 комментариев

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Oberstdorf
Ответ Андрей Еремушкин
Слова человека, которому не плевать на наши ожидания...
Да, гнобить не нужно, просто не пошло почему-то, так бывает((
+15
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Джорджио Че
Пользователи спортса набрали Тему и попросили пояснить за плов
+16
-2
+14
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Андрей Еремушкин
Слова человека, которому не плевать на наши ожидания...
+15
-4
+11
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Костя Кот
Ответ Марсель Объелся
31 год человеку
и?
+7
0
+7
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ДнепрЧемпион1983
Перестал терять шайбу за 12 лимонов- это достижение
+5
-2
+3
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Александр Горлов
Ответ Марсель Объелся
31 год человеку
Какие его слова были бы восприняты вами позитивно? Чтобы вы охнули и сказали: "а вот это, Артемий, по-взрослому"?
+3
0
+3
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Костя Кот
к следующиму плову давление усилится раза в три!
+2
0
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Maxim Shumov
Получается, Тема - игрок для регулярки, раз не в первый год не может справится с давлением в ПО. Но, постоянно на спортсе говорят, что это не так и оно всё получается случайно.
+4
-2
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jonnysilverhand01
Нормально всё Артемий, ты еще молодой, все впереди !
+2
-1
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ДнепрЧемпион1983
Как известно за плей-офф в НХЛ не платят. Тема наш чувак его не наэбешь- бесплатно пусть лохи играют.
+1
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Сергей Косомов
Ответ Сергей Косомов
Скинер из Бафало посмотри его статистику.
И это почти за 10 лямов за сезон
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Сергей Косомов
Ответ Dr. J 24
самый плохой контракт лиги.
Скинер из Бафало посмотри его статистику.
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Vladco
Ответ jindos
как будто вначале перевели на английский, а потом для нас на русский)
Гуглом воспользовалась редакция, в падлу было подкорректировать речь ,тупо скопировали и тиснули на сайт.
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Vladco
Ответ jonnysilverhand01
Нормально всё Артемий, ты еще молодой, все впереди !
Прям пацан двадцать лет:))
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Safkzn
Короче не тянет он быть лидером клуба, но контракт обязывает, хотя конечно насильно он не заставлял заключать с ним данный контракт, это агент свою работу на отлично провёл
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Dr. J 24
игрок регулярки
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sancho81
Да уж, Панарин и Зеба откровенно провалили серию( Но Зеба хоть забил...
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Dr. J 24
самый плохой контракт лиги.
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Лорд Раздевалки 1
в словосочетании фонарин свободный художник открылось двойное дно
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jindos
как будто вначале перевели на английский, а потом для нас на русский)
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ДнепрЧемпион1983
Та нормально. Никто ничего другого и не ожидал
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