Шестеркин о том, что подписывал футболки у Тарасенко и Кэйна: «Многие знакомые об этом попросили, и я для них собрал автографы»

Теги Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Артемий Панарин Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Игорь Шестеркин рассказал, что подписывал футболки у Патрика Кэйна и Владимира Тарасенко.

– «Рейнджерс» порадовали болельщиков в дедлайн, когда выменяли сначала Владимира Тарасенко, а потом и Патрика Кэйна. Вы даже сказали, что раньше собирали Ultimate Team на PlayStation, а теперь играете в ней в реальной жизни.

– Ну сами представьте, в каком шоке я оказался. Особенно в первый день, когда все вместе собрались в раздевалке. Смотришь по сторонам и не понимаешь: или такое чувство, что ты снова стал юниором, а тебя подняли в первую команду покататься, шайбы пособирать, или ты реально часть такой команды.

– Понравилась ваша шутка: «Я подписал у Кэйна и Тарасенко так много футболок, что выставил их на «Авито».

– А это не шутка. Я реально подписал много футболок. У меня хватает друзей, с кем я раньше пересекался в «Крыльях Советов», «Спартаке», СКА. Многие знакомые об этом попросили, и я для них собрал автографы.

– Представляю, в каком восторге был Артемий Панарин, для которого Кэйн – знаковый игрок начала его карьеры в НХЛ.

– Да-да, шутили они друг над другом очень прилично, – сказал вратарь «Рейнджерс».

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