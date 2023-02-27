Троц станет генменеджером «Нэшвилла» летом, сменив Пойла

Теги Нэшвилл Дэвид Пойл Барри Троц НХЛ отставки Хоккей

Дэвид Пойл покинет должность генерального менеджера «Нэшвилла», а также пост президента хоккейных операций 30 июня.

При этом 73-летний канадец останется в клубе в качестве советника, а его место с 1 июля займет известный тренер Барри Троц, возглавлявший «Предаторс» с 1997 по 2004 год.

60-летний канадец также известен по работе с «Айлендерс» и «Вашингтоном», который он привел к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

Пойл – единственный генменеджер в истории «Нэшвилла», он провел на этому посту 26 сезонов. Также он рекордсмен НХЛ по числу сезонов (41) в качестве генменеджера – с 1982 по 1997 год он работал в «Вашингтоне».

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17 комментариев

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Kolyamba39
Ответ upuckuH
Троц возглавлял Пердаторс до 2014
пердаторы эт канеш забавно))
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upuckuH
Троц возглавлял Пердаторс до 2014
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Гражданин товарищ барин
Ответ Kirill HG
что именно сомнительного? все логично или Барри Троц сейчас будет сидеть без дела в важнейший дедлайн (начиная перестройку клуба), если летом все равно займет должность ГМ просто Пойла со всеми почестями проводят в межсезонье
У человека (Пойл) контракт до определенного времени и он несёт ответственность за свои действия в это время.
Приходит Тротц и говорит, типа подвинься...я здесь порулю немного, а ты отдыхай, тебе всё равно на пенсию)))
Так что ли? А по твоим словам (инсайдеры), ты на них ссылаешься, выходит, что именно так. А со стороны выглядит достаточно бредово...
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upuckuH
41 год - ноль кубков ))) очень успешный
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Гражданин товарищ барин
Ответ Александр Морозов
А что можно считать косяком?
А ты как думаешь?
Лично для меня косяк это потратить кучу пиков на игрока и не получить от него ожидаемого эффекта.
Если брать вопли в сторону Тампы при появлениях Гудроу, Коулмана, Пола, Хэйгела, типа а зачем они, это переплата....а потом эти игроки привносили существенный вклад в игру команды...и все эти разговоры затухали впоследствии и все дружно хлопали в ладоши...ах какой гениальный ход.
Будем ждать и смотреть.
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chubrja
На последок развёл Брисбуа, как мальчонку.
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Kirill HG
Ответ Гражданин товарищ барин
Сомнительно конечно
что именно сомнительного? все логично

или Барри Троц сейчас будет сидеть без дела в важнейший дедлайн (начиная перестройку клуба), если летом все равно займет должность ГМ

просто Пойла со всеми почестями проводят в межсезонье
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Александр Морозов
Ответ Гражданин товарищ барин
Троц летом приступает. А Тампа практически никогда не ошибается, я и не помню за последние лет 10 косяков менеджмента клуба...хотя, возможно они были, но незначительные.
А что можно считать косяком?
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Гражданин товарищ барин
Ответ Иван Павлов
Нашёл в интернете забавную шутку по поводу обмена Тампы: TB gets Tanner Jeannot NSH gets To draft when TB is on the clock
Я уже там много чего увидел, в основном непристойные вещи типа факов и прочих в адрес Брисбуа(
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Гражданин товарищ барин
Ответ Kirill HG
Писали (инсайдеры, как обычно) что Троц уже сейчас берется за работу в Нэшвилле, принимает решения, а официально сменит Пойла только летом в межсезонье!
Сомнительно конечно
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Kirill HG
Ответ Гражданин товарищ барин
Троц летом приступает. А Тампа практически никогда не ошибается, я и не помню за последние лет 10 косяков менеджмента клуба...хотя, возможно они были, но незначительные.
Писали (инсайдеры, как обычно) что Троц уже сейчас берется за работу в Нэшвилле, принимает решения, а официально сменит Пойла только летом в межсезонье!
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Kolyamba39
Ответ Kirill HG
Долгий день обменов в НХЛ продолжается: ⚡️Тампа Бэй берет из Нэшвилла нападающего Таннера Жанно (25 лет, 14 очков 5+9) в обмен на защитника Кэла Фута (24 года, 26 матчей, 3 очка) + 1-й раунд драфта 2025, 2-й раунд 2024, 3-й и 4-й и 5-й раунды 2023 года! Молнии получают универсального крайнего нападающего для 3-4 звена на истекающем миним. контракте (800 тыс) Нэшвилл получает все еще перспективного защитника, которого выбирали в первом раунде, на истекающем контракте новичка (850 тыс) и целых 5 раундов драфта от Тампы на следующие сезоны! Барри Троц начал действовать на новой должности? Запуск перестройки в Нэшвилле.
Так глядишь все трейды до дедлайна провернут такими темпами)
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Гражданин товарищ барин
Ответ Kirill HG
Долгий день обменов в НХЛ продолжается: ⚡️Тампа Бэй берет из Нэшвилла нападающего Таннера Жанно (25 лет, 14 очков 5+9) в обмен на защитника Кэла Фута (24 года, 26 матчей, 3 очка) + 1-й раунд драфта 2025, 2-й раунд 2024, 3-й и 4-й и 5-й раунды 2023 года! Молнии получают универсального крайнего нападающего для 3-4 звена на истекающем миним. контракте (800 тыс) Нэшвилл получает все еще перспективного защитника, которого выбирали в первом раунде, на истекающем контракте новичка (850 тыс) и целых 5 раундов драфта от Тампы на следующие сезоны! Барри Троц начал действовать на новой должности? Запуск перестройки в Нэшвилле.
Троц летом приступает.
А Тампа практически никогда не ошибается, я и не помню за последние лет 10 косяков менеджмента клуба...хотя, возможно они были, но незначительные.
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Дима Миронов
Пойл нормально отработал 👍26 лет красава
p.s. Торц до 14 управлял нешвилом*
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Gord Lane
Ну это и так было понятно, прошлым летом. Надоело Барри быть тренером, он хотел стать ГМ и ждал предложение от двух клубов. Я надеялся, что мы будем проворнее, но увы
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Иван Павлов
Ответ Kirill HG
Долгий день обменов в НХЛ продолжается: ⚡️Тампа Бэй берет из Нэшвилла нападающего Таннера Жанно (25 лет, 14 очков 5+9) в обмен на защитника Кэла Фута (24 года, 26 матчей, 3 очка) + 1-й раунд драфта 2025, 2-й раунд 2024, 3-й и 4-й и 5-й раунды 2023 года! Молнии получают универсального крайнего нападающего для 3-4 звена на истекающем миним. контракте (800 тыс) Нэшвилл получает все еще перспективного защитника, которого выбирали в первом раунде, на истекающем контракте новичка (850 тыс) и целых 5 раундов драфта от Тампы на следующие сезоны! Барри Троц начал действовать на новой должности? Запуск перестройки в Нэшвилле.
Нашёл в интернете забавную шутку по поводу обмена Тампы:

TB gets
Tanner Jeannot

NSH gets
To draft when TB is on the clock
0
0
0
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Kirill HG
Долгий день обменов в НХЛ продолжается:

⚡️Тампа Бэй берет из Нэшвилла нападающего Таннера Жанно (25 лет, 14 очков 5+9)
в обмен на защитника Кэла Фута (24 года, 26 матчей, 3 очка) + 1-й раунд драфта 2025, 2-й раунд 2024, 3-й и 4-й и 5-й раунды 2023 года!

Молнии получают универсального крайнего нападающего для 3-4 звена на истекающем миним. контракте (800 тыс)

Нэшвилл получает все еще перспективного защитника, которого выбирали в первом раунде, на истекающем контракте новичка (850 тыс) и целых 5 раундов драфта от Тампы на следующие сезоны!

Барри Троц начал действовать на новой должности?
Запуск перестройки в Нэшвилле.
+3
-1
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