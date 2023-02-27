Троц станет генменеджером «Нэшвилла» летом, сменив Пойла
Дэвид Пойл покинет должность генерального менеджера «Нэшвилла», а также пост президента хоккейных операций 30 июня.
При этом 73-летний канадец останется в клубе в качестве советника, а его место с 1 июля займет известный тренер Барри Троц, возглавлявший «Предаторс» с 1997 по 2004 год.
60-летний канадец также известен по работе с «Айлендерс» и «Вашингтоном», который он привел к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.
Пойл – единственный генменеджер в истории «Нэшвилла», он провел на этому посту 26 сезонов. Также он рекордсмен НХЛ по числу сезонов (41) в качестве генменеджера – с 1982 по 1997 год он работал в «Вашингтоне».
Приходит Тротц и говорит, типа подвинься...я здесь порулю немного, а ты отдыхай, тебе всё равно на пенсию)))
Так что ли? А по твоим словам (инсайдеры), ты на них ссылаешься, выходит, что именно так. А со стороны выглядит достаточно бредово...
Лично для меня косяк это потратить кучу пиков на игрока и не получить от него ожидаемого эффекта.
Если брать вопли в сторону Тампы при появлениях Гудроу, Коулмана, Пола, Хэйгела, типа а зачем они, это переплата....а потом эти игроки привносили существенный вклад в игру команды...и все эти разговоры затухали впоследствии и все дружно хлопали в ладоши...ах какой гениальный ход.
Будем ждать и смотреть.
или Барри Троц сейчас будет сидеть без дела в важнейший дедлайн (начиная перестройку клуба), если летом все равно займет должность ГМ
просто Пойла со всеми почестями проводят в межсезонье
А Тампа практически никогда не ошибается, я и не помню за последние лет 10 косяков менеджмента клуба...хотя, возможно они были, но незначительные.
p.s. Торц до 14 управлял нешвилом*
TB gets
Tanner Jeannot
NSH gets
To draft when TB is on the clock
⚡️Тампа Бэй берет из Нэшвилла нападающего Таннера Жанно (25 лет, 14 очков 5+9)
в обмен на защитника Кэла Фута (24 года, 26 матчей, 3 очка) + 1-й раунд драфта 2025, 2-й раунд 2024, 3-й и 4-й и 5-й раунды 2023 года!
Молнии получают универсального крайнего нападающего для 3-4 звена на истекающем миним. контракте (800 тыс)
Нэшвилл получает все еще перспективного защитника, которого выбирали в первом раунде, на истекающем контракте новичка (850 тыс) и целых 5 раундов драфта от Тампы на следующие сезоны!
Барри Троц начал действовать на новой должности?
Запуск перестройки в Нэшвилле.