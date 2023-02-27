Троц станет генменеджером «Нэшвилла» летом, сменив Пойла

покинет должность генерального менеджера «Нэшвилла», а также пост президента хоккейных операций 30 июня.

При этом 73-летний канадец останется в клубе в качестве советника, а его место с 1 июля займет известный тренер , возглавлявший «Предаторс» с 1997 по 2004 год.

60-летний канадец также известен по работе с «Айлендерс» и «Вашингтоном», который он привел к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

Пойл – единственный генменеджер в истории « », он провел на этому посту 26 сезонов. Также он рекордсмен по числу сезонов (41) в качестве генменеджера – с 1982 по 1997 год он работал в «Вашингтоне».