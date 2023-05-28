Кожевников об уходе Крылова из «Авангарда»: «Не воспринимаю как взрослое решение. Человек обиделся, махнул рукой – и ушел»

Александр Кожевников оценил уход Александра Крылова из «Авангарда».

Функционер занимал пост председателя совета директоров клуба.

– « » этим летом – у разбитого корыта. Команду разбомбили агенты, одни наподписывали на сотни миллионов не нужных в этой ситуации легионеров, другие – забрали самых талантливых российских форвардов. Более перекошенную команду, без костяка еще нужно поискать!

Одно дело, если ты с высоко поднятой головой покидаешь клуб, выигравший Кубок Гагарина. Другое – когда бежишь, оставляя, в общем-то, руины.

Управление клубом не было выстроено, шли постоянные шарахания, а это зона ответственности именно руководителя. Ну о чем тут говорить, если предыдущий генеральный менеджер так собрал команду, что все лидеры вышли на рынок свободных агентов одновременно?! Причем подложил эту бомбу – и убежал, уведомив об этом через прессу. И смех, и грех.

– Когда вы поняли, что «Авангард» пошел в разнос?

– Считаю, что «Авангард» надломился прошлой осенью. Хотя глава клуба принял правильное решение, сделав ставку на главного тренера Рябыкина. Сильный, независимый парень, много лет играл и работал в «Авангарде», не флюгер. Так поддержи свое решение, защити, тем более его посоветовал сделать твой кумир Хартли! И тем более, что у команды впереди 12 гостевых матчей.

Но поддержки не было, своего тренера на годы решили не растить. Наоборот, пошла возня с генеральным менеджером, агентами. И начались нервы, обиды, перестановки.

Последняя история со сменщиком Рябыкина Кравецом – классическая для Омска. Сначала убрали, обидели, а потом опять пригласили – как будто и не было расставания. Цирк!

– Для вас решение председателя совета директоров уйти – сюрприз?

– Скажу по-другому. Мной оно не воспринимается как взрослое. Домик из кубиков рассыпался, человек обиделся, махнул рукой – и ушел.

Не ожидал, что так будет. Ведь вроде бы совсем недавно глава «Авангарда» вел все дела, пытался уговорить Хартли вернуться, выбирал генерального менеджера. То есть лидер клуба держал руку на пульсе, участвовал во всех процессах. И тут такой поворот, – сказал двукратный олимпийский чемпион.