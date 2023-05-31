Президент ЦСКА: «Я бы в жизни Рейдеборна не отдал. Вмешались обстоятельства непреодолимой силы»

Игорь Есмантович высказался об уходе вратаря Адама Рейдеборна из ЦСКА.

Шведский голкипер был первым номером московского клуба в победном розыгрыше Кубка Гагарина.

Недавно он подписал контракт с швейцарским « » на 2 года.

« наш вратарь. Мы с ним договорились на следующий сезон, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы.

Иностранцев могут лишить казахстанского гражданства. Имея Клаэссона и , нам нужно работать на российского вратаря.

Я бы в жизни Рейдеборна не отдал», – сказал президент .