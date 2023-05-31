Президент ЦСКА: «Я бы в жизни Рейдеборна не отдал. Вмешались обстоятельства непреодолимой силы»

Теги ЦСКА Берн КХЛ Фредрик Клаэссон Игорь Есмантович Матч ТВ Даррен Дитц Адам Рейдеборн Хоккей

Игорь Есмантович высказался об уходе вратаря Адама Рейдеборна из ЦСКА.

Шведский голкипер был первым номером московского клуба в победном розыгрыше Кубка Гагарина. 

Недавно он подписал контракт с швейцарским «Берном» на 2 года. 

«Адам наш вратарь. Мы с ним договорились на следующий сезон, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы.

Иностранцев могут лишить казахстанского гражданства. Имея Клаэссона и Дитца, нам нужно работать на российского вратаря.

Я бы в жизни Рейдеборна не отдал», – сказал президент ЦСКА

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2 комментария

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Александр Филиппов
Я бы в жизни не отдал. Но отдал.

Такие себе отмазулечки )
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Алекс Ну
Это потяря, но к сожалению в нынешних условиях, это всегда можно ждать и быть заранее к этому готовыми.
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