Президент ЦСКА: «Я бы в жизни Рейдеборна не отдал. Вмешались обстоятельства непреодолимой силы»
Игорь Есмантович высказался об уходе вратаря Адама Рейдеборна из ЦСКА.
Шведский голкипер был первым номером московского клуба в победном розыгрыше Кубка Гагарина.
Недавно он подписал контракт с швейцарским «Берном» на 2 года.
«Адам наш вратарь. Мы с ним договорились на следующий сезон, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы.
Иностранцев могут лишить казахстанского гражданства. Имея Клаэссона и Дитца, нам нужно работать на российского вратаря.
Я бы в жизни Рейдеборна не отдал», – сказал президент ЦСКА.
Такие себе отмазулечки )