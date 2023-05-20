Рейдеборн переходит в швейцарский «Берн». Вратарем интересовался «Салават Юлаев»

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн переходит в «Берн».

О переходе шведского вратаря в швейцарский клуб сообщил агент .

«Рейдеборн перейдет в « ». Подпишет контракт на один год», – сказал Пилко.

интересовался « ».

Также появлялась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.