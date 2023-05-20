Рейдеборн переходит в швейцарский «Берн». Вратарем интересовался «Салават Юлаев»

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы чемпионат Швейцарии Берн КХЛ ТАСС Адам Рейдеборн Алеша Пилко Хоккей

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн переходит в «Берн».

О переходе шведского вратаря в швейцарский клуб сообщил агент Алеша Пилко.

«Рейдеборн перейдет в «Берн». Подпишет контракт на один год», – сказал Пилко.

Адамом Рейдеборном интересовался «Салават Юлаев».

Также появлялась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

11 комментариев

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amra73
Спасибо за отличную работу, Адам! Удачи на новом месте. Кони бывшими не бывают, 🔴🔵💪
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DAI1980
Ответ Олег Мохов
Возмущался,почему его в сборную Швеции не вызвали.Ему же популярно на шведском языке объяснили,пока он в какаэл его в Сборной Швеции не будет никогда.
Возмущался. Это называется возмущался ? Дебилы соевые 🤣. Один дебил пишет другую на веру принимают 🙆‍♂️

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн не удивлен запрету на вызов в сборную Швеции игроков из КХЛ.
Такое решение было принято Федерацией хоккея Швеции на фоне текущей политической ситуации.
«Не был удивлен решению шведской федерации не вызывать в сборную игроков КХЛ. Ожидал его, когда приехал сюда в июле.
В этом году моя команда – ЦСКА, у меня был контракт. Хотел приехать сюда. Наша федерация так решила, что есть, то есть.

Мне нечего сказать на этот счет», – сказал Рейдеборн после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).
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Bolela_02
Ну вот, что за горе менеджмент у нас! Опять вылет в первом раунде!
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Владимир
Так и Трактор почему-то молчал!?!?
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мик джагер
Так в Башкирии счета же арестовали, как они могут кого-то подписать???????
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Uriah Heep
После серии титулов лучшей команды Швейцарии Берн сейчас переживает период серьёзного кризиса. Интересно будет понаблюдать.
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Эд..19
Ответ Данил Гайнутдинов
Так то писали что он уже ПОДПИСАЛ с Сю
Не читайте шамиловских )))) Ни до обеда, ни после ) Сколько ещё нужно вам лапши на уши повесить, чтобы вы поняли, что репутация источника на уровне агентства ОБС? ))
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