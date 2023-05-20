Рейдеборн переходит в швейцарский «Берн». Вратарем интересовался «Салават Юлаев»
Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн переходит в «Берн».
О переходе шведского вратаря в швейцарский клуб сообщил агент Алеша Пилко.
«Рейдеборн перейдет в «Берн». Подпишет контракт на один год», – сказал Пилко.
Адамом Рейдеборном интересовался «Салават Юлаев».
Также появлялась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.
Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.
В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.
В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн не удивлен запрету на вызов в сборную Швеции игроков из КХЛ.
Такое решение было принято Федерацией хоккея Швеции на фоне текущей политической ситуации.
«Не был удивлен решению шведской федерации не вызывать в сборную игроков КХЛ. Ожидал его, когда приехал сюда в июле.
В этом году моя команда – ЦСКА, у меня был контракт. Хотел приехать сюда. Наша федерация так решила, что есть, то есть.
Мне нечего сказать на этот счет», – сказал Рейдеборн после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).