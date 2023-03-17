Федоров о Рейдеборне: «Он сыграл, как Третьяк, как вы сказали. Мы всегда знали, что Адам может это делать»
Сергей Федоров оценил игру Адама Рейдеборна в матче с «Локомотивом».
Шведский голкипер отразил все 35 бросков в первой игре второго раунда Кубка Гагарина.
– Рейдеборн сыграл, как Владислав Третьяк?
– Уверенность мы уже почувствовали, потому что он, как вы и сказали, сыграл как Третьяк. Что будет дальше – загадывать сложно.
Мы помогли Адаму в каких-то ситуациях почувствовать себя на месте и закрыть определенный угол бросков от нашего соперника.
Это вселило уверенность не только в наши действия. Мы всегда знали, что Адам это может делать.
Как я уже сказал, вратарь – это ключевая фигура, последний на красной линии, но перед ним играет пять игроков, и на это мы работали весь сезон и настраивали ребят.
Мы чуть почетче сыграли. Соперник давил, инициатива была у них, но мы понимали, как нужно действовать без шайбы. И тут мы говорим об обороне, – сказал главный тренер ЦСКА.
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