Федоров о Рейдеборне: «Он сыграл, как Третьяк, как вы сказали. Мы всегда знали, что Адам может это делать»

Теги ЦСКА Локомотив Владислав Третьяк Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Адам Рейдеборн Хоккей

Сергей Федоров оценил игру Адама Рейдеборна в матче с «Локомотивом».

Шведский голкипер отразил все 35 бросков в первой игре второго раунда Кубка Гагарина.

– Рейдеборн сыграл, как Владислав Третьяк?

– Уверенность мы уже почувствовали, потому что он, как вы и сказали, сыграл как Третьяк. Что будет дальше – загадывать сложно.

Мы помогли Адаму в каких-то ситуациях почувствовать себя на месте и закрыть определенный угол бросков от нашего соперника.

Это вселило уверенность не только в наши действия. Мы всегда знали, что Адам это может делать.

Как я уже сказал, вратарь – это ключевая фигура, последний на красной линии, но перед ним играет пять игроков, и на это мы работали весь сезон и настраивали ребят.

Мы чуть почетче сыграли. Соперник давил, инициатива была у них, но мы понимали, как нужно действовать без шайбы. И тут мы говорим об обороне, – сказал главный тренер ЦСКА.

2 комментария

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*BG*
Не сглазьте его. Пусть зафиксируется на этом уровне.
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Кеша
Да, воротчик работал не покладая рук и тащил великолепно , конечно .
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