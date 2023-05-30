Курдин о СКА: «Грицюка, Толчинского и Хуснутдинова могут затоптать, если выпустить здоровых ребят против них. Должен быть тот, кто умеет давать сдачи»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Арсений Грицюк Марат Хуснутдинов Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин оценил перспективы Марата Хуснутдинова в звене с Грицюком и Толчинским.

– В новом сезоне в СКА мы можем увидеть тройку Грицюк – Хуснутдинов – Толчинский. Вашему ученику Марату Хуснутдинову на пользу пойдет игра с такими мастерами? Игроки невысокие, техничные, скоростные. Как изменится стиль питерского клуба?

– Марат – такой игрок, что может вписаться в любое звено.

Он и в большинстве может сыграть, и в меньшинстве, где-то взять игру на себя. Коллективный хоккеист.

Но есть минус у Марата – все-таки он не бомбардир. Он больше ассистент.

У него и в детском хоккее такое было – из пяти моментов он только один гол забивал. Делал по 10 выходов один на один с вратарем, но забрасывал только пару шайб.

– Значит, Грицюк и Толчинский с ним будут много забивать.

– Наверное, если правильно соберут тройку. Понятно, что мне ближе умный техничный советский хоккей. И должен быть баланс.

Если против такого звена выпустят здоровых ребят, то Толчинского, Грицюка и Хуснутдинова могут затоптать. Должен быть тот, кто умеет давать сдачи.

В этом году Марат играл в звене с Дмитрием Яшкиным. Так что в звене должны быть двое маленьких, но один – большой.

– Например, Александр Кадейкин. Хуснутдинов же пойдет к Лайпсику и Хайруллину, которые более силовые.

– Да, такой вариант интересен. Так может быть, – сказал Геннадий Курдин.

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7 комментариев

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Роман Кротов
После перехода Толчинского и Грицюка в СКА я забыл, кто это такие.
+6
0
+6
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Евгений Исаев
Ответ Роман Кротов
После перехода Толчинского и Грицюка в СКА я забыл, кто это такие.
После прихода Ротенберга в СКА, я забыл что это за команда)))
+3
0
+3
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Роман Кротов
Ответ Евгений Исаев
После прихода Ротенберга в СКА, я забыл что это за команда)))
Дедунова в ту же степь, не люблю таких хоккеистов....
0
0
0
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Роман Кротов
Ответ Евгений Исаев
После прихода Ротенберга в СКА, я забыл что это за команда)))
В этой трудной жизни деньги решают многое, если не все, поэтому там, где больше предложат, туда и открыта новая дорога.
0
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0
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Роман Кротов
Ответ Евгений Исаев
После прихода Ротенберга в СКА, я забыл что это за команда)))
Ничего страшного не произошло, жизнь не стоит на месте, движется только вперед, я уверен в том, что в Авангарде найдутся новые герои, которые в следующем сезоне КХЛ будут играть не хуже ушедших нападающих.
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Роман Кротов
Ответ Евгений Исаев
После прихода Ротенберга в СКА, я забыл что это за команда)))
Стараюсь больше верить в позитив, меньше зацикливаться на негативе.
0
0
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Роман Кротов
Ответ Евгений Исаев
После прихода Ротенберга в СКА, я забыл что это за команда)))
Только у Ротенберга одна проблема-это ЦСКА! В каждом последующем сезоне перед нами предстает одна и та же картина, регулярный чемпионат играется на самом высоком уровне, а в плей-офф питерские армейцы никак не могут добраться до общего финала вне зависимости от того, какой очередной кубковый состав подбирается у СКА.
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