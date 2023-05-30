Курдин о СКА: «Грицюка, Толчинского и Хуснутдинова могут затоптать, если выпустить здоровых ребят против них. Должен быть тот, кто умеет давать сдачи»

Геннадий Курдин оценил перспективы Марата Хуснутдинова в звене с Грицюком и Толчинским.

– В новом сезоне в мы можем увидеть тройку Грицюк – Хуснутдинов – . Вашему ученику на пользу пойдет игра с такими мастерами? Игроки невысокие, техничные, скоростные. Как изменится стиль питерского клуба?

– Марат – такой игрок, что может вписаться в любое звено.

Он и в большинстве может сыграть, и в меньшинстве, где-то взять игру на себя. Коллективный хоккеист.

Но есть минус у Марата – все-таки он не бомбардир. Он больше ассистент.

У него и в детском хоккее такое было – из пяти моментов он только один гол забивал. Делал по 10 выходов один на один с вратарем, но забрасывал только пару шайб.

– Значит, Грицюк и Толчинский с ним будут много забивать.

– Наверное, если правильно соберут тройку. Понятно, что мне ближе умный техничный советский хоккей. И должен быть баланс.

Если против такого звена выпустят здоровых ребят, то Толчинского, и Хуснутдинова могут затоптать. Должен быть тот, кто умеет давать сдачи.

В этом году Марат играл в звене с Дмитрием Яшкиным. Так что в звене должны быть двое маленьких, но один – большой.

– Например, Александр Кадейкин. Хуснутдинов же пойдет к Лайпсику и Хайруллину, которые более силовые.

– Да, такой вариант интересен. Так может быть, – сказал .