Курдин о СКА: «Грицюка, Толчинского и Хуснутдинова могут затоптать, если выпустить здоровых ребят против них. Должен быть тот, кто умеет давать сдачи»
Геннадий Курдин оценил перспективы Марата Хуснутдинова в звене с Грицюком и Толчинским.
– В новом сезоне в СКА мы можем увидеть тройку Грицюк – Хуснутдинов – Толчинский. Вашему ученику Марату Хуснутдинову на пользу пойдет игра с такими мастерами? Игроки невысокие, техничные, скоростные. Как изменится стиль питерского клуба?
– Марат – такой игрок, что может вписаться в любое звено.
Он и в большинстве может сыграть, и в меньшинстве, где-то взять игру на себя. Коллективный хоккеист.
Но есть минус у Марата – все-таки он не бомбардир. Он больше ассистент.
У него и в детском хоккее такое было – из пяти моментов он только один гол забивал. Делал по 10 выходов один на один с вратарем, но забрасывал только пару шайб.
– Значит, Грицюк и Толчинский с ним будут много забивать.
– Наверное, если правильно соберут тройку. Понятно, что мне ближе умный техничный советский хоккей. И должен быть баланс.
Если против такого звена выпустят здоровых ребят, то Толчинского, Грицюка и Хуснутдинова могут затоптать. Должен быть тот, кто умеет давать сдачи.
В этом году Марат играл в звене с Дмитрием Яшкиным. Так что в звене должны быть двое маленьких, но один – большой.
– Например, Александр Кадейкин. Хуснутдинов же пойдет к Лайпсику и Хайруллину, которые более силовые.
– Да, такой вариант интересен. Так может быть, – сказал Геннадий Курдин.
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