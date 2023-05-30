Васильев о словах Петрова, что «Торпедо» ###### в плей-офф»: «Не собирались ничего доказывать, играли в свою игру – это оценили болельщики по всей России»

Тренер «Торпедо» Михаил Васильев прокомментировал слова Кирилла Петрова о клубе.

Нападающий «Ак Барса» перед плей-офф заявил, что «Торпедо» «в плей-офф их как ###### [дернут], и все».

Команда тренера Игоря Ларионова победила московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина, но уступила СКА во втором.

– Слова Кирилла Петрова о « » в плей-офф широко разошлись. Как готовились к играм с тем же «Динамо», у которого были габаритные и силовые ребята?

– Обычно говорят, что игры плей-офф – это что-то специальное, но специальное в чем?

Мы вместо хоккея начинаем играть в баскетбол или начинаем заниматься плаванием? Что меняется? В первую очередь менталитет игроков, он становится более ответственным.

С другой стороны, первая проигранная игра ни о чем не говорит, как и вторая – это говорит о том, что мы должны что-то подкорректировать.

И Игорь Николаевич так говорит, и это мое мнение тоже – мы не собираемся отходить от философии нашей игры, не собираемся выстраивать автобус или кардинально что-то менять.

Ну а Кирилл – хороший парень и игрок, молодец, я его знаю и по молодежной сборной, и по ЦСКА.

Он опытный игрок, много игр прошел по плей-офф. У него есть свое мнение, его нельзя не уважать.

Мы не собирались никому ничего доказывать и продолжали играть в нашу игру в любом матче. Это оценили наши поклонники, наши болельщики, которые теперь есть по всей России, – сказал .