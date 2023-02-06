«Торпедо» ###### в плей-офф, и все. Хочешь, чтобы «Ак Барс» играл, как они?». Петров о команде Ларионова

Теги Ак Барс Торпедо Кирилл Петров Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Алексей Шевченко брань контент Хоккей

Кирилл Петров нецензурно оценил шансы «Торпедо» в плей-офф.

Нападающий «Ак Барса» ответил на вопросы журналиста Алексея Шевченко.

– Чего вы выиграете? Сейчас уже можете выиграть [Кубок Гагарина], к сожалению.

– Почему к сожалению?

– Опять унылый хоккей.

– А чего ты хочешь? Чего не нравится? Ты хочешь, чтобы мы играли, как «Торпедо»?

– Да.

– В плей-офф их как ###### [дернут], и все

– Я хочу, чтобы играли, как «Торпедо».

– Это только в регулярке будет.

– Ты сказал, что у вас крутой состав.

– У нас взрослая команда. Мы так точно не будем играть, как они.

– Три атакующих звена сильных – и вы играет в унылый хоккей.

– Мы не играем в унылый хоккей. Результат есть.

– Я хочу получать удовольствие.

– Мы тоже получаем удовольствием.

– От этой игры?

– Когда каждый раз выигрываем.

– Мне понравилась ваша игра со СКА. Хоть вы и проиграли, но...

– Мы семь пропустили – что хорошего?

– Весело, люди должны радоваться. А вы как начнете – 2:1, 1:2.

– Это в Америке, в НХЛ. У нас не так, – сказал нападающий «Ак Барса».

Команда тренера Игоря Ларионова второй в этом сезоне обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Нижегородцы занимают второе место в таблице Западной конференции.

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40 комментариев

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Водяра
Дебилойд Петров.
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Пируэт столько цена
Ответ Dr Gonzo
После каких слов? Здесь грубейшая провокация от журналиста и абсолютно нормальный на нее ответ.
После слов, что торпедо вылетит в ПО
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bars1998
надо было полное интервью писатьь, Там Петров говорит дополнительно что ему хоккей Торпедо нравиться если что)
+1
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Пируэт столько цена
Ответ Koulmann
Забавно, конечно. Что Путин в России не придумает - все равно в итоге получается бюджетная кормушка.
КГБ плохо работает, я погляжу
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Серый
Ответ Dr Gonzo
После каких слов? Здесь грубейшая провокация от журналиста и абсолютно нормальный на нее ответ.
Справедливости ради, Петров мог и не упоминать ни в чем неповинное Торпедо Ларионова.
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Niko [Ars]
Ответ Ilia Tikhonov
Надеюсь ак барс вылетит в первом раунде после таких слов. А интервью на уровне пьяных разборок на корпоративе
после каких слов, блин))?
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maks44
каков вопрос, таков ответ
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Торик
В акбарсе конечно все звёзды, но в нхл не кто не нужен.
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Koulmann
Забавно, конечно. Что Путин в России не придумает - все равно в итоге получается бюджетная кормушка.
+1
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-1
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Roman Kostyuchenko
Очень важного авторитета комментарий 😂 16 очков за сезон, очень взрослый хоккей 😂😂😂
+1
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Пируэт столько цена
Ответ J-12
ну на самом деле за такие ответы тоже. Пусть тогда получают зарплаты от прибыли лиги ( которых нет), если для них главное своё удовольствие, а не болельщиков
Ну так они не из-за болелщиков получают деньги
И дач в НХЛ есть команды с унылым откатом
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Dr Gonzo
Ответ Ilia Tikhonov
Надеюсь ак барс вылетит в первом раунде после таких слов. А интервью на уровне пьяных разборок на корпоративе
После каких слов? Здесь грубейшая провокация от журналиста и абсолютно нормальный на нее ответ.
+5
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Koulmann
Жаль, что тут не НХЛ. Вот представьте, чтобы было с таким отношением. Играли бы ради себя в Казани, зрители бы плюнули, пресса бы уничтожала, другие команды имели бы ввиду при трейдах, с десяток шевченок уничтожал бы таких петровых в прессе. Команда терпела бы убытки, владелец увёз бы команду в Ханты-Мансийск. Пришлось бы и семьям всех этих петровых переезжать.
Но "здесь вам не тут" (с)
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Валентин Громов
Ответ Тёмыч Денисов
Объясните пожалуйста фактор плей офф они же будут в хоккей играть, а не в теннис. С чего бы вдруг торпедо посыпаться.Или у них тактика сломать всех лидеров в первом матче,а остальные три у второго состава выигрывать,так не прокатит,игра со ска подтверждение
Когда ты играешь каждый день с разным соперником - ты его можешь чем то удивить, просто стандатными действиями, а когда ты играешь подрят с одними и теми же лuдьми до конца, ты готовишься персонально к ним, тебе нужно быть просто либо на голову сильнее, либо удивлять каждый матч
+2
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burefan
Встретились два одиночества
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Дмитрий К.
Ответ Тёмыч Денисов
Объясните пожалуйста фактор плей офф они же будут в хоккей играть, а не в теннис. С чего бы вдруг торпедо посыпаться.Или у них тактика сломать всех лидеров в первом матче,а остальные три у второго состава выигрывать,так не прокатит,игра со ска подтверждение
Ну на самом деле есть сомнения по плей офф и у меня, болельщика Торпедо. Кружевной хоккей в пас будут давить силовой игрой. Старый проверенный способ. Одна надежда, это отлично знает Ларионов и весь его штаб. И найдут противовес. Кроме того индивидуально мастерство игроков Торпедо так себе, будем откровенны. И ряд разгромных поражений от топ клубов уже был, как раз чисто на индивидуальном превосходстве.
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senderoluminoso
И игра скучная и тренер скучный и форма самая скучная в лиге, годами играют в зеленоболотных унылых цветах, хоть бы у Салавата получились.. Но кубки берут исправно и в этом году могут взять
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-2
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selachii
Мерзко(((
0
-1
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Koulmann
Давайте теперь финал Торпедо - Ак Барс!
0
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Koulmann
Ответ Пируэт столько цена
Шевченко ###### тип, за такие вопросы можно было и зубы потерять
Вопросы ужасные по содержанию, но тут ничего нового - гонзо-журналист.
Вопросы просто шииикарные по сути. Вот прям в яблочко.
И это видно в конце, когда Петров САМ объяснил, что тут вам не НХЛ, пофиг на зрителя, а пацаны играют исключительно за бабло, ради бабла и собственного удовольствия.
+7
-3
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eld_14
Петров навалил базы
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rrvin
Алё, Шевченко, ######, Зислис, СЭ, ###!
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Dundee
Ответ Ilia Tikhonov
Надеюсь ак барс вылетит в первом раунде после таких слов. А интервью на уровне пьяных разборок на корпоративе
Да команда здесь не при чем) Старые мажоры зазнались просто)
+2
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татарин Казанский
У Ак Барса игра отнюдь не скучная , приятно смотреть, я имею ввиду после того как ЗХБ за рулём.
+6
-1
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Ренат
Да, отстаньте вы от Торпедо!!! Играют, как умеют и неплохо умеют! 😃😃😃
+5
0
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