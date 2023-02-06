«Торпедо» ###### в плей-офф, и все. Хочешь, чтобы «Ак Барс» играл, как они?». Петров о команде Ларионова

нецензурно оценил шансы «Торпедо» в плей-офф.

Нападающий «Ак Барса» ответил на вопросы журналиста .

– Чего вы выиграете? Сейчас уже можете выиграть [Кубок Гагарина], к сожалению.

– Почему к сожалению?

– Опять унылый хоккей.

– А чего ты хочешь? Чего не нравится? Ты хочешь, чтобы мы играли, как « »?

– Да.

– В плей-офф их как ###### [дернут], и все

– Я хочу, чтобы играли, как «Торпедо».

– Это только в регулярке будет.

– Ты сказал, что у вас крутой состав.

– У нас взрослая команда. Мы так точно не будем играть, как они.

– Три атакующих звена сильных – и вы играет в унылый хоккей.

– Мы не играем в унылый хоккей. Результат есть.

– Я хочу получать удовольствие.

– Мы тоже получаем удовольствием.

– От этой игры?

– Когда каждый раз выигрываем.

– Мне понравилась ваша игра со СКА. Хоть вы и проиграли, но...

– Мы семь пропустили – что хорошего?

– Весело, люди должны радоваться. А вы как начнете – 2:1, 1:2.

– Это в Америке, в НХЛ. У нас не так, – сказал нападающий « ».

Команда тренера Игоря Ларионова второй в этом сезоне обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Нижегородцы занимают второе место в таблице Западной конференции.