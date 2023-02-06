«Торпедо» ###### в плей-офф, и все. Хочешь, чтобы «Ак Барс» играл, как они?». Петров о команде Ларионова
Кирилл Петров нецензурно оценил шансы «Торпедо» в плей-офф.
Нападающий «Ак Барса» ответил на вопросы журналиста Алексея Шевченко.
– Чего вы выиграете? Сейчас уже можете выиграть [Кубок Гагарина], к сожалению.
– Почему к сожалению?
– Опять унылый хоккей.
– А чего ты хочешь? Чего не нравится? Ты хочешь, чтобы мы играли, как «Торпедо»?
– Да.
– В плей-офф их как ###### [дернут], и все
– Я хочу, чтобы играли, как «Торпедо».
– Это только в регулярке будет.
– Ты сказал, что у вас крутой состав.
– У нас взрослая команда. Мы так точно не будем играть, как они.
– Три атакующих звена сильных – и вы играет в унылый хоккей.
– Мы не играем в унылый хоккей. Результат есть.
– Я хочу получать удовольствие.
– Мы тоже получаем удовольствием.
– От этой игры?
– Когда каждый раз выигрываем.
– Мне понравилась ваша игра со СКА. Хоть вы и проиграли, но...
– Мы семь пропустили – что хорошего?
– Весело, люди должны радоваться. А вы как начнете – 2:1, 1:2.
– Это в Америке, в НХЛ. У нас не так, – сказал нападающий «Ак Барса».
Команда тренера Игоря Ларионова второй в этом сезоне обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Нижегородцы занимают второе место в таблице Западной конференции.
И дач в НХЛ есть команды с унылым откатом
Но "здесь вам не тут" (с)
Вопросы просто шииикарные по сути. Вот прям в яблочко.
И это видно в конце, когда Петров САМ объяснил, что тут вам не НХЛ, пофиг на зрителя, а пацаны играют исключительно за бабло, ради бабла и собственного удовольствия.