Шипачев об отказе от силовой игры: «У меня другая роль. Шайбу можно забирать и за счет хитрости»

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Воронков Хоккей

Вадим Шипачев объяснил, почему отказывается от силовой игры.

— Вас обвиняют в слабом проявлении характера на льду. Что не идете в стык, когда нужно.

— Если ты можешь без стыка отнять, то можно и не идти в него. Возможно, отчасти люди и правы, я ведь не бегаю и не раскалываю соперников. Иногда можно силовой прием провести, потолкаться, а так у меня немного другая роль.

— Вы сознательно отказываетесь от силовой игры, чтобы остались силы на свою роль?

— Понятно, что шайбу надо отбирать и играть в тело, но можно ее забирать за счет хитрости. Я не думаю, что Дацюк ломал людей и шел постоянно в стыки. Я себя не сравниваю с ним, он великий хоккеист, я просто говорю, что я у него много чего подсмотрел — где-то клюшку поднял, где-то за счет позиции отобрал.

— Я ожидал от вас игры в стиле Воронкова.

— Я иногда так слушаю и мне кажется, что многие ждут, что я как Димка побегу, побью троих и на пятаке закрою всех. Я учусь.

— Воронков как раз уехал, берите его роль на себя.

— Тогда мне надо с 15 мая тренироваться начать, чтобы добавить немножко, – сказал форвард «Ак Барса».

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7 комментариев

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Волк16
какое же гнилое существо этот вадиг!!!
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ilya1809
Ответ Кеша
Шипачев прав . У каждого своя роль. Играющих в таком стиле достаточно. С хорошими руками и мозгами не обязательно ломить борта .
Проблема Шипачева в том что у него это не просто "не его фишки", а большая яма в этих вопросах.Условный Зиновьев тоже никого у бортов не раскалывал, но пропасти в вопросах отбора шайбы тоже не было.Нельзя думать что ты сможешь отбирать с утра до вечера шайбы поднимая клюшечки,надо быть чуть более разносторонним игроком.А у Вадима с этим большие проблемы.
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Кеша
Шипачев прав . У каждого своя роль. Играющих в таком стиле достаточно. С хорошими руками и мозгами не обязательно ломить борта .
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ROS#
Это точно, сменки реже- деньги теже )
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Кеша
Ответ ilya1809
Зиновьев играл в лиге где играли Яшин,молодой Умарк, Морозов, молодые Мозякины с Радуловыми, и прочие Зариповы.Уровень легов был Мортенсон,Вайнхандль,Марек и даже Демитра.Финские игроки из Ак барса были ведущей пятеркой на ЧМ и громили НХЛовцев, да на ОИ они тоже были в ТОП6.Конечно нельзя сравнивать.Там простой другой уровень лиги был, и Зиновьев больше боролся со своим талантом, и гонором. Просто пересмотрите финал 2008, где Зину признают лучшим игроком матча(конечно они заранее выбрали и конечно там Кови МВПии в реальности,но...),просто потратьте 8 минут, и промотайте до каждой смены Зины, если перед ним один Канадец, он не бросает шайбу быстрее кому другому, он запросто один в один заходит в зону, и в большинстве проходит и обходит этого канадца , его всегда накрывает второй игрок.Игрок из КХЛ весь матч играет на равных с НХЛовскими игроками.Играет так что команда соперника не может его оставить один в один. Не Нефтехимик, не соперник СКА у которых СКА забрал половину всех толковых игроков, а ТОПовая Канада, или Финляндия.Зина куда больший игрок, то что он наколотил сколько там шайб, мало что значит он свою карьеру начало до КХЛ , и главное что в его связке, всегда был какой нибудь Морозов или Радулов, которые и сами по бросают шайбу.А Зине..иди на пятачок и работай там, и не поверите, Зина шел на пятак, и работал.А иногда он такие обводки делал,что президент РТ, лично на него ходил, даже при имеющемся Морозове.Для Шипачева это просто немыслимое достижение.Потому что дефицит игроков такой что Шипачеву ищут крайнего лега, какого нибдуь Яшкина или Оделла,который будет позволять Шипачеву играть ровно на одной позиции которой он умеет.Проблема Шипачева очень большая в его однобокости. Подитожу другим наглядным сравнением, когда на ЧМ объявляли состав и говорили будет Зина,все считали это усилением и игроком ТОП 6, никто не считал что это слабая позиция, и все понимали что с таким центров команда будет бороться за золото даже против Канадцев,а когда объявляют Шипачева ничего такого нет.Все ждут будут ждать хотя бы Барбашева или Наместникова.Тогда такого игрока может на ЧМ даже б не взяли, сказали практики надо больше,либо ничего не гарантировали, и взяли какого нибудь Терещенко или Горовикова или Кайгородова у котого сезон был хороший или связка, или еще чего.Сейчас любой самый "косой" НХЛовец, автоматически в составе, а ЧМ не выигрывали с 2014 года(наислабейший ЧМ, и у нас там был заметно превосходящий состав)
Да помню я Зиновьева прекрасно по игре в Динамо . Был хороший распаковщик не более . Пришел и ушел на следующий год по-моему .
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