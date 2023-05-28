Павел Буре: «Бобровский для «Флориды» – половина команды. Он очень много матчей вытащил»
Павел Буре оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.
– Что вы думаете о нынешних «Пантерс»?
– Они не случайно попали в финал, потому что несколько лет назад сменилось руководство клуба. И была поставлена цель, что нужно попадать в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли.
– Ведь у «Флориды» был период, когда команда за 18 лет лишь дважды попала в плей-офф.
– Вот именно. На состав были потрачены достаточно большие деньги, с каждым годом «Флорида» только усиливалась хорошими игроками. Тот же приход Мэттью Ткачака в прошлое межсезонье чего только стоит. И отсюда – результат.
– А как вы оцениваете роль Сергея Бобровского?
– Еще один пример, как «Флорида» усилилась в межсезонье – только это было в 2019 году. Бобровский играет супер, очень много матчей вытащил.
Как говорят, если ты сыграл на ноль – это уже ничья. Я где-то прочитал, что Сергей сделал 168 сэйвов в четырех матчах серии с «Каролиной» – и пропустил только шесть шайб. Это очень сильная статистика.
Я легко могу сказать, что сегодня Бобровский для «Флориды» – это половина команды, – сказал экс-нападающий «Пантерс» Буре.
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