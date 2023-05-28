Павел Буре оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

– Что вы думаете о нынешних «Пантерс»?

– Они не случайно попали в финал, потому что несколько лет назад сменилось руководство клуба. И была поставлена цель, что нужно попадать в плей-офф и бороться за .

– Ведь у «Флориды» был период, когда команда за 18 лет лишь дважды попала в плей-офф.

– Вот именно. На состав были потрачены достаточно большие деньги, с каждым годом « » только усиливалась хорошими игроками. Тот же приход Мэттью Ткачака в прошлое межсезонье чего только стоит. И отсюда – результат.

– А как вы оцениваете роль Сергея Бобровского?

– Еще один пример, как «Флорида» усилилась в межсезонье – только это было в 2019 году. Бобровский играет супер, очень много матчей вытащил.

Как говорят, если ты сыграл на ноль – это уже ничья. Я где-то прочитал, что Сергей сделал 168 сэйвов в четырех матчах серии с «Каролиной» – и пропустил только шесть шайб. Это очень сильная статистика.

Я легко могу сказать, что сегодня для «Флориды» – это половина команды, – сказал экс-нападающий «Пантерс» .