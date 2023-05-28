Павел Буре: «Бобровский для «Флориды» – половина команды. Он очень много матчей вытащил»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Павел Буре Мэттью Ткачак Матч ТВ Хоккей

Павел Буре оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

– Что вы думаете о нынешних «Пантерс»?

– Они не случайно попали в финал, потому что несколько лет назад сменилось руководство клуба. И была поставлена цель, что нужно попадать в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли.

– Ведь у «Флориды» был период, когда команда за 18 лет лишь дважды попала в плей-офф.

– Вот именно. На состав были потрачены достаточно большие деньги, с каждым годом «Флорида» только усиливалась хорошими игроками. Тот же приход Мэттью Ткачака в прошлое межсезонье чего только стоит. И отсюда – результат.

– А как вы оцениваете роль Сергея Бобровского?

– Еще один пример, как «Флорида» усилилась в межсезонье – только это было в 2019 году. Бобровский играет супер, очень много матчей вытащил.

Как говорят, если ты сыграл на ноль – это уже ничья. Я где-то прочитал, что Сергей сделал 168 сэйвов в четырех матчах серии с «Каролиной» – и пропустил только шесть шайб. Это очень сильная статистика.

Я легко могу сказать, что сегодня Бобровский для «Флориды» – это половина команды, – сказал экс-нападающий «Пантерс» Буре.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Чурствин
Поддерживаю Павла. Такой опытный игрок как он и его мнение очень ценное. Это должно задорить игроков из России, когда тебя поддерживает игрок мирового класса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий