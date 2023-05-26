Каменский о возможной победе «Флориды»: «Надеемся, боссы НХЛ разрешат Бобровскому привезти Кубок Стэнли в Россию»

Валерий Каменский надеется, что Сергей Бобровский привезет Кубок Стэнли в Россию в случае победы.

Вратарь «Флориды» вышел в финал турнира, выиграв 11 матчей.

— Бобровский всю жизнь шел к этому. Наверное, Кубок Стэнли — мечта каждого хоккеиста. Хочу пожелать ему здорово сыграть и выиграть его. Сергей — настоящий молодец, доказывает свой высочайший уровень и помогает команде побеждать на льду.

— Многие не понимали ставку «Флориды» на Бобровского, получается, ожидания руководства клуба оправдались?

— Я думаю, да. Сергей полностью это доверие оправдал. Он вратарь высокого уровня. У каждого бывают травмы, взлеты, падения. Сейчас Бобровский набрал свою форму. Мечта рядом, осталось сделать один шажок до нее.

— В случае победы доедет ли до России? Хотя бы в Новокузнецк.

— Надеемся, боссы разрешат Бобровскому привезти кубок в Россию. Мы очень будем его ждать, — сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.