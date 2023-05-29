Самсонов о возможном обмене «большой четверки» «Торонто»: «Я расстроюсь – они настоящие лидеры. Согласен с тренером, что мы могли выиграть Кубок Стэнли»
Илья Самсонов высказался о возможном обмене ведущих хоккеистов «Торонто».
«Мэйпл Лифс» проиграли «Флориде» со счетом 1-4 во втором раунде Кубка Стэнли.
– Вы сказали, что для «Торонто» выход во второй раунд – это шаг вперед и вы растете как команда. Но вы понимаете, что, даже если вы останетесь, команда может серьезно измениться? Можете представить, что кого-то из «большой четверки» обменяют?
– Все говорят, что такое может быть. Я согласен с нашим тренером, что мы могли в этом году выиграть кубок. Не получилось вовремя собраться.
Мы хорошо играли в последних двух матчах, но не смогли собраться на первые две игры с «Флоридой». Соперник нас 100% переиграл.
Насчет «четверки»: если кого-то обменяют, я расстроюсь. Мы все дружим.
Я дружу и с Митчем [Марнером], и с Остоном [Мэттьюсом], и с Вильямом [Нюландером], и с Таваресом. Мы действительно сблизились за год.
Но я понимаю, что это бизнес, и все возможно. Я даже не знаю, где сам окажусь. Может, меня в довесок с кем-то обменяют.
Эти ребята – настоящие лидеры. Они за собой ведут команду.
И они все разные. Все по-своему интересные. Еще бы к этой четверке добавил Моргана Райлли. Он тоже большой молодец, делает много работы, – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.
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