«Торонто» вряд ли обменяет Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера в межсезонье

Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ Джон Таварес Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

«Торонто» не собирается обменивать ключевых нападающих команды.

Президент канадского клуба Брендан Шенахан сообщил Остону Мэттьюсу, Митчу Марнеру, Джону Таваресу и Вильяму Нюландеру о том, что их обмен в другой клуб летом маловероятен.

Таким образом, ожидается, что все четыре форварда начнут следующий сезон в составе «Мэйпл Лифс».

Разговоры о возможных изменениях в команде начались после того, как «Торонто» проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Соглашения Мэттьюса (11,64 млн) и Нюландера (6,96 млн) будут действовать еще один сезон. Соглашения Тавареса (11 млн) и Марнера (10,9 млн) – еще два сезона.

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7 комментариев

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honeycutt
не, ну всех вместе вряд ли, конечно)
+3
0
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Juvestan
Ответ забил на оборону
У нового ГМ всего месяц чтобы решить что делать с новым контрактом Мэттьюса, а так же по Марнеру решать. С 1 Июля у них NMC, и следующим летом до свидания. А его (ГМа) ещё в природе не существует. Не будут они менять. Ага. Как дети, ей богу!
Ты поперек читаешь, или вверх ногами? Написано чётко, что у Марнера ещё два сезона контракт
+1
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забил на оборону
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У нового ГМ всего месяц чтобы решить что делать с новым контрактом Мэттьюса, а так же по Марнеру решать. С 1 Июля у них NMC, и следующим летом до свидания. А его (ГМа) ещё в природе не существует.
Не будут они менять. Ага. Как дети, ей богу!
+3
-3
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Александр Романов
Тогда они вряд ли выиграют КС
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dosatuy
Таварес точно на фиг никому не нужен.
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забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Juvestan
Ты поперек читаешь, или вверх ногами? Написано чётко, что у Марнера ещё два сезона контракт
у меня тоже вроде чётко написано, что через месяц у него NMC
+2
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