«Торонто» вряд ли обменяет Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера в межсезонье

«Торонто» не собирается обменивать ключевых нападающих команды.

Президент канадского клуба сообщил , , и Вильяму Нюландеру о том, что их обмен в другой клуб летом маловероятен.

Таким образом, ожидается, что все четыре форварда начнут следующий сезон в составе «Мэйпл Лифс».

Разговоры о возможных изменениях в команде начались после того, как « » проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Соглашения Мэттьюса (11,64 млн) и Нюландера (6,96 млн) будут действовать еще один сезон. Соглашения Тавареса (11 млн) и Марнера (10,9 млн) – еще два сезона.