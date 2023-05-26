«Торонто» вряд ли обменяет Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера в межсезонье
«Торонто» не собирается обменивать ключевых нападающих команды.
Президент канадского клуба Брендан Шенахан сообщил Остону Мэттьюсу, Митчу Марнеру, Джону Таваресу и Вильяму Нюландеру о том, что их обмен в другой клуб летом маловероятен.
Таким образом, ожидается, что все четыре форварда начнут следующий сезон в составе «Мэйпл Лифс».
Разговоры о возможных изменениях в команде начались после того, как «Торонто» проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
Соглашения Мэттьюса (11,64 млн) и Нюландера (6,96 млн) будут действовать еще один сезон. Соглашения Тавареса (11 млн) и Марнера (10,9 млн) – еще два сезона.
Не будут они менять. Ага. Как дети, ей богу!