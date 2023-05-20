Черри о лидерах «Торонто»: «Я бы дал им еще один сезон. Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей и набрала 111 очков»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Дон Черри Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Дон Черри считает, что лидерам «Торонто» нужно дать еще один шанс.

Канадский клуб проиграл «Флориде» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

По итогам этой серии появилось множество спекуляций вокруг нападающих «Лифс» Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Митча Марнера и Вильяма Нюландера.

«Я бы их не разлучил. Это не имеет никакого смысла. В команде должна быть семья. Это должно быть похоже на семью.

Я дал бы им еще один сезон. Если не получится – ломайте. Но сейчас бы я не стал этого делать.

Я бы вернул всех в команду [на следующий сезон]. Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей в сезоне и набрала 111 очков.

Нужно быть уверенным в том, что у вас есть команда, которая готова выигрывать в плей-офф, потому что регулярный чемпионат не имеет значения.

Они отличные хоккеисты, а Кубок Стэнли тяжело выиграть», – сказал канадский хоккейный эксперт.

17 комментариев

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i-volk
Лучшее в этой новости то, что Дон Черри в порядке и по-прежнему смотрит хоккей.
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+15
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stalker18
Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей в сезоне и набрала 111 очков.
Нужно быть уверенным в том, что у вас есть команда, которая готова выигрывать в плей-офф, потому что регулярный чемпионат не имеет значения.

В этих двух предложениях есть некое противоречие...
+11
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Stewee
Ответ цэсемьэр
Тавареса с Нюландером можно бы и обменять, например на защитника и вратаря. а под дедлайн усилиться матёрым ветераном и работягой с истекающими контрактами, тогда можно и за кубком.
Нюла с лихвой отрабатывает свои деньги. Достаточно обменять Тавареса.
+8
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Maxim Shumov
Вишнёвый Дон отличает регулярку от ПО? Они и 70 матчей в сезоне могут выиграть, Мэттьюс может 70 шайб кинуть, но потом уедут чиллить после первого раунда, в котором Усач и Джонка наберут 0+0 на двоих.
+8
-2
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hhlg
Дона новым гм. Хоть поржём. Хотя мы итак ржём ;)
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ОттоДракула
Ответ stalker18
Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей в сезоне и набрала 111 очков. Нужно быть уверенным в том, что у вас есть команда, которая готова выигрывать в плей-офф, потому что регулярный чемпионат не имеет значения. В этих двух предложениях есть некое противоречие...
деду скоро 90, так что простительно)))
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Михаил Опякин
Всего ещё один танец
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Ratmir90
Дон вишня поубавил в активности, раньше постоянно хейтил всех подряд, последнее время не слышно ничего от него. А по сказанному согласен, надо лидерам Торонто дать ещё хотя бы годик, но что то мне не особо верится в их успех
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ДнепрЧемпион1983
Рад что Дон еще не совсем изолирован от хоккея
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Сергей Югай
Перед смертью не надышишься… шанс им был предоставлен и не раз … пора начинать перестройку , которая кстати тоже потребует время . Давать шанс им еще раз считаю неправильно, другие клубы тоже не стоят на месте а быстрыми темпами прогрессируют , баффало, оттава, детройт, и многие другие, не считая нынешних участников плей офф , уверен они на след сезон не станут слабее .
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Vladco
Ответ цэсемьэр
Тавареса с Нюландером можно бы и обменять, например на защитника и вратаря. а под дедлайн усилиться матёрым ветераном и работягой с истекающими контрактами, тогда можно и за кубком.
В первую очередь им нужен вратарь!
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John Hater
Ответ Stewee
Нюла с лихвой отрабатывает свои деньги. Достаточно обменять Тавареса.
Кто этого цыгана с такой зарплатой возьмет ?
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Иван Павлов
Ответ цэсемьэр
Тавареса с Нюландером можно бы и обменять, например на защитника и вратаря. а под дедлайн усилиться матёрым ветераном и работягой с истекающими контрактами, тогда можно и за кубком.
Да сколько можно повторять: Тавареса практически невозможно обменять, у него полный запрет на обмен, который он явно не горит желанием снимать. А Нюландер из звёздной четвёрки лучше всех проявляет себя в плей-офф, зачем его трейдить вообще.

Если уж кого-то сливать, то Марнера. У него ещё два года контракта, он является игроком на 95-100 очков, но к его персоне много вопросов из-за странного характера и нестабильной игры в постсизоне.
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Джон Мщузавсех
Ответ Vladco
В первую очередь им нужен вратарь!
Им нужны другие налоги и другой король.
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Джон Мщузавсех
КОгда Торонта предпоследний раз выходила во второй раунд Илюше Самсонову было семь лет. С тех пор в Торонте сменилось 32 вратаря...
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memphis
Старичок засантименталил)
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цэсемьэр
Тавареса с Нюландером можно бы и обменять, например на защитника и вратаря. а под дедлайн усилиться матёрым ветераном и работягой с истекающими контрактами, тогда можно и за кубком.
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