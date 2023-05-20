Черри о лидерах «Торонто»: «Я бы дал им еще один сезон. Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей и набрала 111 очков»
Дон Черри считает, что лидерам «Торонто» нужно дать еще один шанс.
Канадский клуб проиграл «Флориде» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.
По итогам этой серии появилось множество спекуляций вокруг нападающих «Лифс» Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Митча Марнера и Вильяма Нюландера.
«Я бы их не разлучил. Это не имеет никакого смысла. В команде должна быть семья. Это должно быть похоже на семью.
Я дал бы им еще один сезон. Если не получится – ломайте. Но сейчас бы я не стал этого делать.
Я бы вернул всех в команду [на следующий сезон]. Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей в сезоне и набрала 111 очков.
Нужно быть уверенным в том, что у вас есть команда, которая готова выигрывать в плей-офф, потому что регулярный чемпионат не имеет значения.
Они отличные хоккеисты, а Кубок Стэнли тяжело выиграть», – сказал канадский хоккейный эксперт.
Нужно быть уверенным в том, что у вас есть команда, которая готова выигрывать в плей-офф, потому что регулярный чемпионат не имеет значения.
В этих двух предложениях есть некое противоречие...
Если уж кого-то сливать, то Марнера. У него ещё два года контракта, он является игроком на 95-100 очков, но к его персоне много вопросов из-за странного характера и нестабильной игры в постсизоне.