Черри о лидерах «Торонто»: «Я бы дал им еще один сезон. Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей и набрала 111 очков»

Дон Черри считает, что лидерам «Торонто» нужно дать еще один шанс.

Канадский клуб проиграл «Флориде» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

По итогам этой серии появилось множество спекуляций вокруг нападающих «Лифс» , , и .

«Я бы их не разлучил. Это не имеет никакого смысла. В команде должна быть семья. Это должно быть похоже на семью.

Я дал бы им еще один сезон. Если не получится – ломайте. Но сейчас бы я не стал этого делать.

Я бы вернул всех в команду [на следующий сезон]. Нельзя ломать команду, которая выиграла 50 матчей в сезоне и набрала 111 очков.

Нужно быть уверенным в том, что у вас есть команда, которая готова выигрывать в плей-офф, потому что регулярный чемпионат не имеет значения.

Они отличные хоккеисты, а тяжело выиграть», – сказал канадский хоккейный эксперт.