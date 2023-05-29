Лукоянов о поражении от ЦСКА в финале Кубка Гагарина: «Я обиделся на хоккей. Не умею проигрывать»

Артем Лукоянов заявил, что обиделся на хоккей после поражения в финале Кубка Гагарина-2023.

« » уступил ЦСКА в финальной серии плей-офф со счетом 4-3.

– , вы говорили, что после поражения в финале Кубка Гагарина почти ни с кем не общались. Расскажите о своих эмоциях.

– Поражения бывают разными. Проиграть в решающем матче серии – это самое обидное и неприятное. У меня было опустошение, я ничего не хотел слышать и читать. Я обиделся на хоккей.

Бывает, проигрываешь серию вообще без шансов – это одно. Но когда ты знаешь, что можешь победить, но проигрываешь в седьмой игре – это очень сложно пропустить через себя. В седьмом матче с у нас была реальная возможность победить, мы несколько раз вели в счете.

– «Обиделся на хоккей» – это как?

– Я до сих пор никакие новости про хоккей не читаю, ни разу не посмотрел обзор седьмого матча, не видел видео, как ЦСКА поднимает . Это некое внутренне переживание.

Нас ведь с детства всех учат не проигрывать. У кого-то потом это чувство притупляется, но я не умею проигрывать, скажу честно. Сейчас нужно успокоиться, перезагрузиться и начать готовиться к следующему сезону.

Но пока я полностью отключился от хоккея, хочу отдохнуть от него.

– Такие эмоции только из-за поражения в седьмой матче?

– Да, если бы проиграли во всем, а счет в серии был бы 0-4, это было бы не так обидно. В 2015 году мы проиграли в финале СКА 1-4, и такого сильного огорчения не было: они реально были сильнее нас. А в этом году я знал, что мы можем выиграть, все сделали для этого, – сказал нападающий «Ак Барса» Лукоянов.