Лукоянов об «Ак Барсе» в середине регулярки: «Была какая-то стычка на тренировке. Не было сплоченного коллектива»

Артем Лукоянов сообщил, что в середине сезона в «Ак Барсе» не было сплоченного коллектива.

– Если бы в середине регулярного чемпионата сказали, что «Ак Барс» будет играть в финале Кубка Гагарина, наверное, мало кто поверил бы. Команда много проигрывала, внутри нее постоянно были какие-то скандалы. Насколько сложное это было время?

– Скажу честно: было очень сложно. Я восстанавливался от травмы, с командой не был, но было видно, что каждый сам за себя, занимается какими-то своими делами. Не было одного сплоченного коллектива, не было единой цели, к которой мы шли.

– То есть все эти разговоры про кланы были правдой?

– Не совсем так. Просто было несогласие внутри команды: один делал одно на льду, другой – другое. Не было чего-то, что нас объединяло бы. Сложно было на все это смотреть, потому что я в команде давно и не помню, чтобы когда-то было что-то подобное.

– Можете ли назвать причину, почему в «Ак Барсе» все играли вразнобой, не было коллектива?

– Так и не могу сказать сразу. Да и в целом из игроков никто не скажет, что у нас не было коллектива. Это было видно по игре, но не по раздевалке. Да, какая-то стычка была на тренировке, но ничего сверхъестественного не произошло. А так никто ни с кем не дрался, никто не обижался.

Просто это впечатление сложилось по играм, и оно зашло слишком далеко. Не знаю, кто этим занимался, но все равно все вместе мы должны были сплотиться.

– В вашей карьере это впервые, когда в коллективе все было так плохо?

– Да, – сказал нападающий «Ак Барса» Лукоянов.

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