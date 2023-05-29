Фридман о тренере «Коламбуса»: «Если есть команда, которая могла связаться с Патриком Руа, то думаю, это могут быть «Блю Джекетс»
Тренер Патрик Руа может быть интересен «Коламбусу».
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Блю Джекетс» ищут нового главного тренера после увольнения Брэда Ларсена в апреле.
Руа в настоящее время возглавляет «Квебек» в QMJHL. С 2013 по 2016 год он был тренером «Колорадо» в НХЛ.
«Вечером на Мемориальном кубке «Квебек Ремпартс» выглядели действительно хорошо.
И если есть команда, которая, как я полагаю, могла связаться с Патриком Руа, то я думаю, это могут быть «Блю Джекетс», – сказал Фридман.
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