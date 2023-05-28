Мерзликин о бронзе Латвии на ЧМ: «Теперь все будут воспринимать нас всерьез. Отличная работа, ребята»

Теги Коламбус Сборная США по хоккею НХЛ Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Элвис Мерзликин Хоккей

Элвис Мерзликин поделился эмоциями после победы Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

«Вы не можете себе представить, как я горд. Отличная, черт возьми, работа, ребята. Теперь все будут воспринимать нас всерьез.

Отличная игра! Даже сидя у телевизора, я был взволнован. Вот что происходит, когда вы маленькая страна и испытываете огромную любовь друг к другу! Вы можете победить кого угодно!» – написал латвийский вратарь «Коламбуса» Мерзликин.

Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу

25 комментариев

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dosatuy
Сборная Латвии особо то вроде никогда мальчиками для битья не была. Почему бы им не прогрессировать как немцы и швейцарцы в последние годы.
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Писатель Григорий Ельцов
Если будет сборная России и более-менее сильные составы топовых сборных, Латвия будет в жопе. Это несомненно.
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Алекс Клиторман
Ответ Михаил Барвинский
Не понимаю радости Латвии, на чемпионате не было России и Белоруссии, тут сразу ясно что никаких бы медалей не было бы... Да и все сборные сильные играют спустя рукава!!! Чемпионат обесценился... Ну им и такая радость за счастье, когда ещё в призёры можно попасть.....
Не понимаешь почему они рады историческому моменту? 🤷‍♂️ Тяжёлый случай.
+10
-5
+5
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Рамис Зарипов
Молодцы сыграли более менее нормально на этом ЧМ, но при всем уважении это больше исключение из правил.
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xoms
Как только сборные начнут привозить более менее составы, снова максимум выход с группы, всерьёз млин.
А так конечно с праздником, для маленькой страны это достижение, потом забудуться составы, а результат останется!
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Biver866
Ответ Михаил Барвинский
Не понимаю радости Латвии, на чемпионате не было России и Белоруссии, тут сразу ясно что никаких бы медалей не было бы... Да и все сборные сильные играют спустя рукава!!! Чемпионат обесценился... Ну им и такая радость за счастье, когда ещё в призёры можно попасть.....
Причём тут вообще Белоруссия?))вот вообще понять не могу))
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Alex Suvorov
смешно....
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Biver866
Ответ Михаил Барвинский
Википедию открой посмотри сколько и когда мы, что выиграли перечислять долго...
Последние лет 8 ))вы только проигрывали))а и Олимпиаде радовались с посредственными сборными))а сейчас на Латвию гонишь,где пацаны заслужили!
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Biver866
Ответ Михаил Барвинский
Нам по статусу положено и Олимпиады выигрывать и Чемпы Мира!!! Но не как не Латвии!!! Пусть приедут к нам в турне, посмотрим сколько раз они смогут выиграть у сборной России!!!
Вам положенно?))когда вы последний раз что выиграли ?на серьёзном уровне)напомни…
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Biver866
Ответ Михаил Барвинский
Не понимаю радости Латвии, на чемпионате не было России и Белоруссии, тут сразу ясно что никаких бы медалей не было бы... Да и все сборные сильные играют спустя рукава!!! Чемпионат обесценился... Ну им и такая радость за счастье, когда ещё в призёры можно попасть.....
Вы Олимпиаде ,как радовались ))помнишь?)
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Серый
Ответ dosatuy
Сборная Латвии особо то вроде никогда мальчиками для битья не была. Почему бы им не прогрессировать как немцы и швейцарцы в последние годы.
Швейцария и Германия очень последовательно развивали свои внутренние чемпионаты, чего у Латвии при всём желании не получится.
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Михаил Барвинский
Ответ Biver866
Вам положенно?))когда вы последний раз что выиграли ?на серьёзном уровне)напомни…
Википедию открой посмотри сколько и когда мы, что выиграли перечислять долго...
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Михаил Барвинский
Ответ Алекс Клиторман
Не понимаешь почему они рады историческому моменту? 🤷‍♂️ Тяжёлый случай.
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Dr.aydar
Ответ Писатель Григорий Ельцов
Если будет сборная России и более-менее сильные составы топовых сборных, Латвия будет в жопе. Это несомненно.
Да и мы бы вряд ли бы в ои до финалов доходили - будь там топовые составы
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ozozolio
И Мерзликин и Шилов латыши по матерям-учились в латышских школах-так что не надо тут писать фамилий на русский манер
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Рамазан Сарвардинов
средний состав сша играл
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Михаил Барвинский
Не понимаю радости Латвии, на чемпионате не было России и Белоруссии, тут сразу ясно что никаких бы медалей не было бы... Да и все сборные сильные играют спустя рукава!!! Чемпионат обесценился... Ну им и такая радость за счастье, когда ещё в призёры можно попасть.....
+6
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