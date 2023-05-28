Мерзликин о бронзе Латвии на ЧМ: «Теперь все будут воспринимать нас всерьез. Отличная работа, ребята»
Элвис Мерзликин поделился эмоциями после победы Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.
Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.
«Вы не можете себе представить, как я горд. Отличная, черт возьми, работа, ребята. Теперь все будут воспринимать нас всерьез.
Отличная игра! Даже сидя у телевизора, я был взволнован. Вот что происходит, когда вы маленькая страна и испытываете огромную любовь друг к другу! Вы можете победить кого угодно!» – написал латвийский вратарь «Коламбуса» Мерзликин.
Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу
А так конечно с праздником, для маленькой страны это достижение, потом забудуться составы, а результат останется!