Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ-2023: «Пускай радуются. Такой результат показывает уровень этого мирового первенства»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Такой результат показывает уровень этого мирового первенства.

А латвийцы пускай радуются. Если бы в турнире участвовали сборные России и Беларуси, не думаю, что они заняли бы третье место», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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7 комментариев

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Евгений Смирнов
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Злобные, тупые бывшие хоккеистишки, брюзжат плюются , завидуют.
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Александр Колосов
Ну Россия допустим, заняла бы место в тройке призёров, и то не факт. А Белоруссия тут причём?
+3
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Achilles 21
Ответ Александр Колосов
Ну Россия допустим, заняла бы место в тройке призёров, и то не факт. А Белоруссия тут причём?
братский народ, как он только сербию сюда не приплёл)))))))
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$-AGROHIM-$
Ответ Александр Колосов
Ну Россия допустим, заняла бы место в тройке призёров, и то не факт. А Белоруссия тут причём?
Россия давненько не была в призерах. Хз, как бы выступили в этот раз.
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dmitry.shine@gmail.com
Нужно учитывать что НХЛовцы в большинстве своем стараются на родину не возвращаться в этом году, все помнят кейс капризова. Бережного бог бережет
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Илья Цветков
Радостно за хоккей в целом и Латвию в частности. Этот результат на пользу развития мирового хоккея.
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