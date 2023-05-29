Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ-2023: «Пускай радуются. Такой результат показывает уровень этого мирового первенства»

Александр Кожевников высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Такой результат показывает уровень этого мирового первенства.

А латвийцы пускай радуются. Если бы в турнире участвовали сборные России и Беларуси, не думаю, что они заняли бы третье место», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.