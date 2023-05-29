Депутат Свищев о ЧМ: «Серенький, провинциальный. Поздравляю Канаду с победой, но с Россией все было бы по-другому. Обидно за один из самых популярных видов спорта в мире»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Сборная Канады по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею Государственная дума ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев назвал ЧМ по хоккею 2023 сереньким и провинциальным.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«Серенький, провинциальный чемпионат мира закончился. У России было незаконно отнято право проведения, хотя его мы выиграли в чистой, конкурентной борьбе.

Международная федерация хоккея решила таким образом наказать своих же болельщиков и спортсменов. Зрелищной игры не получилось. Без россиян и белорусов чемпионат мира нельзя назвать чемпионатом мира.

Конечно, поздравляю Канаду с победой. Однако была бы Россия, все было бы по-другому. Еще неожиданно в тройку лидеров ворвались латыши, которые никогда в жизни ничего не завоевывали. Это говорит об уровне чемпионата.

Сильнейшие хоккеисты туда вообще не приехали, играла молодежь и представители студенческого спорта. Все получилось местечковым. Обидно за один из самых популярных и любимых видов спорта в мире. Без России его представить невозможно», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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16 комментариев

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Ебздрогыч
То есть он его все-таки смотрел? Плевался, его тошнило, но все-таки он смог!
+17
-2
+15
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МихаилДжекович
"Это говорит об уровне чемпионата.
Сильнейшие хоккеисты туда вообще не приехали, играла молодежь и представители студенческого спорта." (с)
Да...да... )
когда ссср (с 8 командами), а потом расея выигрывает ЧМ, так это сильнейший престижнейший чемпионат ))) а так "серенький, провинциальный" )))
+14
0
+14
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Фанат Сан-Марино
Ответ Ебздрогыч
То есть он его все-таки смотрел? Плевался, его тошнило, но все-таки он смог!
Типичная мышь, поедающая кактус
+7
0
+7
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Валдис Пельш
свистит как попугай
+3
0
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Bartez1986
Безотносительно участия России и Беларуси (хотя зачем все время приплетают белорусов, я не понимаю), ЧМ раз в год уже давно себя изжил. Единственный из популярных игровых видов, проводящийся каждый год. Просто зачем?
+4
-2
+2
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Александр Колосов
Было по-другому на Кубке мира, который организовала НХЛ. А так все последние ЧМ что с Россией, что без, одна фигня турнир второсортных игроков
+3
-1
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Wolf1960
ну,так-то и полстраны не интересуется делами ГД...если бы не Спортс,так вообще никто в стране не знал бы,кто такой Терюшков
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Wolf1960
Ответ Bartez1986
Безотносительно участия России и Беларуси (хотя зачем все время приплетают белорусов, я не понимаю), ЧМ раз в год уже давно себя изжил. Единственный из популярных игровых видов, проводящийся каждый год. Просто зачем?
затем,что кто-то очень жадный до бабла...мало того,что каждый год,так еще и элиту раздули до 16 команд,хотя там самое место 10-ти,максимум 12-ти...
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Resident.From.Twin.Peaks
серенький и провинциальный больше подходит про ’дедушку’!
+2
-2
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Олег Цырулёв
Чемпионат мира уже очень давно не чемпионат мира. Что с Россией, что без. Чтобы выявить сильнейших должны присутствовать сильнейшие. Хоккей чуть ли не единственный вид, где где на чемпионат мира всем на...ть
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Vadoniy
А что, Россия могла помешать канадцам? Почему до этого не очень получалось? Немцы на ОИ 2018 выступили хорошо, у них уже несколько заметных игроков в НХЛ и один такой, с кем среди россиян мало кого можно сравнить,. Латвия так-то бронзу в игре не с Италией забрала, а с США, с которыми у России так-то 50 на 50 на чемпионатах мира.
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Иван Иванов
На ОИ 2018 и 2022 игроков из-за океана не было от слова совсем в отличии от ЧМ но это другое.
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PolarBear
Канада спасла мировой хоккей от недоразумений
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Alestern
Один из некогда популярных видов… Чем дольше Россия будет отсутствовать, тем быстрей популярность данного вида спорта канет в Лету…
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Fullhouse
Ответ Луизао фром мексика
свищев всё правильно сказал, очень умный человек с грамотной речью
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