Депутат Свищев о ЧМ: «Серенький, провинциальный. Поздравляю Канаду с победой, но с Россией все было бы по-другому. Обидно за один из самых популярных видов спорта в мире»

Депутат Дмитрий Свищев назвал ЧМ по хоккею 2023 сереньким и провинциальным.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«Серенький, провинциальный чемпионат мира закончился. У России было незаконно отнято право проведения, хотя его мы выиграли в чистой, конкурентной борьбе.

Международная федерация хоккея решила таким образом наказать своих же болельщиков и спортсменов. Зрелищной игры не получилось. Без россиян и белорусов чемпионат мира нельзя назвать чемпионатом мира.

Конечно, поздравляю Канаду с победой. Однако была бы Россия, все было бы по-другому. Еще неожиданно в тройку лидеров ворвались латыши, которые никогда в жизни ничего не завоевывали. Это говорит об уровне чемпионата.

Сильнейшие хоккеисты туда вообще не приехали, играла молодежь и представители студенческого спорта. Все получилось местечковым. Обидно за один из самых популярных и любимых видов спорта в мире. Без России его представить невозможно», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.