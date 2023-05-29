Коньков о ЧМ-2023: «Игра Канады напомнила стиль ЦСКА в плей-офф. Команда показала внутреннюю уверенность и заслуженно завоевала золото»

Сергей Коньков заявил, что игра Канады на ЧМ напомнила ему стиль ЦСКА в плей-офф-2023.

выиграла золотые медали на ЧМ-2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира. победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«Мы наблюдаем, как хоккей в мире меняется. И то, что мы видим уже по окончании чемпионата мира: сборная продемонстрировала определенный класс, достаточно уверенную игру в том числе и в финале, а сборная Латвии показала результат – впервые вышла в полуфинал, а потом завоевала бронзу.

Наблюдая за этими изменениями, конечно, в это трудно поверить, даже сейчас до конца не верится, что на стадии четвертьфинала вылетели все сборные, играющие на Евротуре, – швейцарцы, шведы, чехи, финны.

Очень хочется, чтобы сборная России поскорее вернулась на международную арену и продемонстрировала свое мастерство в конкурентной среде.

Чемпионат мира хорош тем, что огромное количество молодых ребят показывают себя, свои возможности, открываются новые звезды.

Мне понравилось, что коллективы были сплоченные. Игра сборной Канады мне напомнила стиль в этом плей-офф. Полуфинал против латвийцев канадцы играли без подавляющего преимущества, но с какой-то уверенностью, знанием, что они в любой момент забьют и доведут дело до победы, не тратя лишних сил. Тоже самое было в финале против немцев, команда показала внутреннюю уверенность и заслуженно завоевала золото.

Интересно было наблюдать, как команды не смотрят на авторитетов. Выходят и играют, делают все возможное. Скажу, что у всех четырех полуфиналистов были хорошие шансы, чтобы бороться за звание чемпиона», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина