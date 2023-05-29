Светлов о ЧМ-2023: «Финны разочаровали. Тяжело шли по дистанции, оказались не готовы к встрече с Канадой. Даже острые Хартикайнен и Маннинен потерялись»

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Сергей Светлов Теему Хартикайнен Сакари Маннинен Хоккей

Сергей Светлов заявил, что его разочаровала сборная Финляндии на ЧМ-2023.

– Решающий матч чемпионата – по вашей версии?

– В последние годы победитель определялся во встречах Канады и Финляндии. На сей раз эти команды встретились не в финале, а в четвертьфинале.

Это была одна из ключевых игр чемпионата. К сожалению, без интриги. Канадцы сыграли безупречно в плане тактики, не позволив сопернику показать фирменный хоккей на острых контратаках.

Наверное, финнам помешало то, что они играли дома и, увидев осторожный стиль Канады, вынужденно пошли вперед. Но такой хоккей – не стихия Финляндии.

Вообще финны разочаровали. Тяжело шли по дистанции, оказались не готовы к встрече с Канадой. Даже острые Хартикайнен и Маннинен, которые в прошлые годы были в порядке в КХЛ, с канадцами потерялись, – заявил член тренерского совета ФХР Светлов.

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2 комментария

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FaithDevotion
А кто-то писал про Рантанена, что расчехлится, да)
+2
0
+2
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