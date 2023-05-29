Светлов о ЧМ-2023: «Финны разочаровали. Тяжело шли по дистанции, оказались не готовы к встрече с Канадой. Даже острые Хартикайнен и Маннинен потерялись»

Сергей Светлов заявил, что его разочаровала сборная Финляндии на ЧМ-2023.

– Решающий матч чемпионата – по вашей версии?

– В последние годы победитель определялся во встречах и . На сей раз эти команды встретились не в финале, а в четвертьфинале.

Это была одна из ключевых игр чемпионата. К сожалению, без интриги. Канадцы сыграли безупречно в плане тактики, не позволив сопернику показать фирменный хоккей на острых контратаках.

Наверное, финнам помешало то, что они играли дома и, увидев осторожный стиль Канады, вынужденно пошли вперед. Но такой хоккей – не стихия Финляндии.

Вообще финны разочаровали. Тяжело шли по дистанции, оказались не готовы к встрече с Канадой. Даже острые и , которые в прошлые годы были в порядке в КХЛ, с канадцами потерялись, – заявил член тренерского совета ФХР Светлов.