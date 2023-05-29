Браташ о молодежке и 3:0 с «Беларусью 21»: «Было заметно, что ребята уже немножко устали, затянулся у них сезон»

Олег Браташ оценил победу молодежной сборной России над «Беларусью 21» (3:0).

Игра состоялась в рамках Лиги Ставок Кубка Будущего.

«Был целый отрезок во втором периоде, когда наша команда утратила концентрацию, три удаления заработали в этом отрезке, и в большинстве были у соперника моменты, и в «5 на 5». Но соперник не воспользовался этой потерей концентрации. А потом взяли себя в руки, играли правильно и, в принципе, шансов больше не давали.

Было заметно, что ребята уже немножко устали, затянулся у них сезон. Хоккей они любят, играть в хоккей они любят, но было видно, что эмоций у них уже не было столько, как вчера. То была первая игра, они волновались, а сегодня у них эмоций таких уже не было. Тем не менее они делали правильные вещи на льду, что позволило победить.

У нас порядка десяти дней было на подготовку в Новогорске, я считаю, что эта работа была плодотворной, и вот ее результат. В сборной это всегда первостепенно: ребят из разных клубов, из разных систем объединить одной идеей, одной системой, чтобы они играли вместе в одной команде в один хоккей. Мы видим, что получилось, поэтому не зря мы провели работу.

Показалось, что эти ребята чуть постарше, физически посильнее и от этого побыстрее.

Ни для кого не секрет, что у нас один тренерский штаб, просто мы для удобства работы и подготовки его условно разделили, но, естественно, у нас нет секретов друг от друга», – сказал главный тренер молодежной сборной России.