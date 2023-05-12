Кубок Черного моря перенесен из Стамбула в Минск из-за заботы о безопасности участников. В Турции 14 мая пройдет 1-й тур выборов президента

Теги ФХР молодежная сборная России ФХБ молодежная сборная Беларуси Кубок Будущего Политика Кубок Черного моря Хоккей

Кубок Черного моря перенесен из Стамбула в Минск по соображениям безопасности.

Турнир для молодежных сборных получит название Кубок Будущего и состоится в Минске с 27 по 30 мая.

В апреле было объявлено, что он будет проходить в Стамбуле.

«Федерация хоккея России приняла решение о переносе места проведения международного турнира Кубок Черного моря из Стамбула. Причина переноса – забота о безопасности участников», – говорится в сообщении федерации. 

14 мая в Турции пройдет первый тур выборов президента. Главными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Реджеп Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Если потребуется второй тур, он состоится 28 мая. 

В белорусской столице сыграют 4 команды. Молодежная сборная России будет представлена двумя составами (красные и белые), две команды заявят и хозяева. Также в рамках Кубка Будущего пройдет турнир по хоккею в формате «3х3».

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4 комментария

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Владимири Йолкиннен
Чёрное море и Беларусь.....как Монголия и флот
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Эскалация добра
Кубок белоруского моря.
+3
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Руслан Х
Ответ Владимири Йолкиннен
Чёрное море и Беларусь.....как Монголия и флот
А Турция и хоккей?🤔
+3
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Сергей Галынский
Я даже и не знал,что он в Турции планировался
0
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