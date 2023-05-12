Кубок Черного моря перенесен из Стамбула в Минск из-за заботы о безопасности участников. В Турции 14 мая пройдет 1-й тур выборов президента

Кубок Черного моря перенесен из Стамбула в Минск по соображениям безопасности.

Турнир для молодежных сборных получит название и состоится в Минске с 27 по 30 мая.

В апреле было объявлено, что он будет проходить в Стамбуле.

«Федерация хоккея России приняла решение о переносе места проведения международного турнира из Стамбула. Причина переноса – забота о безопасности участников», – говорится в сообщении федерации.

14 мая в Турции пройдет первый тур выборов президента. Главными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Реджеп Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Если потребуется второй тур, он состоится 28 мая.

В белорусской столице сыграют 4 команды. Молодежная сборная России будет представлена двумя составами (красные и белые), две команды заявят и хозяева. Также в рамках Кубка Будущего пройдет турнир по хоккею в формате «3х3».