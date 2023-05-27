Лига Ставок Кубок Будущего. Россия U20 (красные) сыграет с Беларусью U20, Россия U20 (белые) – с «Беларусью 21»

Теги молодежная сборная России результаты молодежная сборная Беларуси Кубок Будущего Хоккей

Сегодня в Минске стартует Лига Ставок Кубок Будущего.

В турнире принимают участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21». 

Лига Ставок Кубок Будущего

Россия U20 красные – Беларусь U20 – 11:00

«Беларусь 21» – Россия U20 белые – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Ихарь Окенфэйлов
Россия-Белоруссия, Белоруссия-Россия. Уже подташнивает от такого однообразия. Хоть попробуйте пригласить каких то ещё друзей. Сев Корея, Иран, Венесуэла. Из Африки наверняка кто нибудь сможет присоединиться. В общем все свободные деморкратические страны. Кто не умеет, можно научить.
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