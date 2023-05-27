Лига Ставок Кубок Будущего. Россия U20 (красные) сыграет с Беларусью U20, Россия U20 (белые) – с «Беларусью 21»

Сегодня в Минске стартует Лига Ставок Кубок Будущего.

В турнире принимают участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21».

Лига Ставок Кубок Будущего

Россия U20 красные – Беларусь U20 – 11:00

«Беларусь 21» – Россия U20 белые – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.