Глава МИД Латвии о бронзе на ЧМ: «Верю, что с этой командой мечты золото тоже возможно! Латвия – великая хоккейная держава!»

Теги болельщики Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Глава МИД Латвии назвал страну великой хоккейной державой после победы над США.

Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.

«Бронза! Это было незабываемо. Спасибо, ребята, за отличную игру, выносливость и мегапозитивные эмоции. Вы заставили поверить, вдохновили и не разочаровали.

Латвия – великая хоккейная держава! Спасибо фанатам! Я верю, что с этой командой мечты золото тоже возможно! Поздравляю!» – написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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6 комментариев

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donatodonatore
Совсем потерялся чувак от счастья
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Mikko
Какое там золото - скорее даже бронзы не видать лет 20...
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Артем Яковлев
Стоит признать, чиновники, то есть люди действительно далекие от хоккея везде одинаковые
Им приносят на листочке результат и они отсюда генерируют свои высказывания и эмоции
Скоро наши подтянутся и будут говорить, участвуй Россия и латыши заняли бы 18 место из 16 возможных
Там говорят, что Латвия близка к золоту
И по сухим цифрам (2:1 после 2 периода полуфинала) так можно говорить
Латышей с победой, обыграть шведов и американцев в плей-офф это сильно, и кто скажет, что медаль случайная
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