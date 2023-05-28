Глава МИД Латвии о бронзе на ЧМ: «Верю, что с этой командой мечты золото тоже возможно! Латвия – великая хоккейная держава!»

Глава МИД Латвии назвал страну великой хоккейной державой после победы над США.

Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.

«Бронза! Это было незабываемо. Спасибо, ребята, за отличную игру, выносливость и мегапозитивные эмоции. Вы заставили поверить, вдохновили и не разочаровали.

Латвия – великая хоккейная держава! Спасибо фанатам! Я верю, что с этой командой мечты золото тоже возможно! Поздравляю!» – написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.