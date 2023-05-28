Глава МИД Латвии о бронзе на ЧМ: «Верю, что с этой командой мечты золото тоже возможно! Латвия – великая хоккейная держава!»
Глава МИД Латвии назвал страну великой хоккейной державой после победы над США.
Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.
«Бронза! Это было незабываемо. Спасибо, ребята, за отличную игру, выносливость и мегапозитивные эмоции. Вы заставили поверить, вдохновили и не разочаровали.
Латвия – великая хоккейная держава! Спасибо фанатам! Я верю, что с этой командой мечты золото тоже возможно! Поздравляю!» – написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Им приносят на листочке результат и они отсюда генерируют свои высказывания и эмоции
Скоро наши подтянутся и будут говорить, участвуй Россия и латыши заняли бы 18 место из 16 возможных
Там говорят, что Латвия близка к золоту
И по сухим цифрам (2:1 после 2 периода полуфинала) так можно говорить
Латышей с победой, обыграть шведов и американцев в плей-офф это сильно, и кто скажет, что медаль случайная