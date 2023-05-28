Болельщики Латвии пришли к посольству США в Риге с цветами после победы в матче за бронзу на ЧМ, посол с ними сфотографировался
Болельщики сборной Латвии пришли с цветами к посольству США в Риге.
Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.
Болельщики собрались у посольства США в Риге, чтобы отпраздновать победу Латвии в матче за бронзу.
Сообщается, что изначально у посольства собралось около 100 человек с флагами и различной атрибутикой. Некоторые принесли цветы.
Фанатов приветствовали сотрудники посольства. Позже к ним вышел и посол США Кристофер Робинсон, который похвалил латвийских хоккеистов за хорошую игру, а затем сфотографировался с болельщиками.
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