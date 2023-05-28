Болельщики Латвии пришли к посольству США в Риге с цветами после победы в матче за бронзу на ЧМ, посол с ними сфотографировался

Болельщики сборной Латвии пришли с цветами к посольству США в Риге.

Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.

Болельщики собрались у посольства США в Риге, чтобы отпраздновать победу Латвии в матче за бронзу.

Сообщается, что изначально у посольства собралось около 100 человек с флагами и различной атрибутикой. Некоторые принесли цветы.

Фанатов приветствовали сотрудники посольства. Позже к ним вышел и посол США Кристофер Робинсон, который похвалил латвийских хоккеистов за хорошую игру, а затем сфотографировался с болельщиками.

Фото: twitter.com/USEmbassyRiga