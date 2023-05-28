Болельщики Латвии пришли к посольству США в Риге с цветами после победы в матче за бронзу на ЧМ, посол с ними сфотографировался

Теги болельщики Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Болельщики сборной Латвии пришли с цветами к посольству США в Риге.

Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.

Болельщики собрались у посольства США в Риге, чтобы отпраздновать победу Латвии в матче за бронзу.

Сообщается, что изначально у посольства собралось около 100 человек с флагами и различной атрибутикой. Некоторые принесли цветы.

Фанатов приветствовали сотрудники посольства. Позже к ним вышел и посол США Кристофер Робинсон, который похвалил латвийских хоккеистов за хорошую игру, а затем сфотографировался с болельщиками. 

 

Фото: twitter.com/USEmbassyRiga

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13 комментариев

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BVV
Традиция))
+11
-1
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Sergei Spinafly
Как обычно , ничего нового 😂😂
+7
-1
+6
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dosatuy
Это поддевка со стороны латышей над пендосами? Не бояться своего господина разозлить? Сколько раз пендосы приходили у себя там к посольству Латвии?
+3
-2
+1
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donatodonatore
Прибежали с извинениями. Как посмели хозяина обидеть.
+7
-6
+1
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kaplanido
Какая мерзость
+2
-2
0
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DVS1
Надо было сразу раком в сторону посольства двигаться
"Деффачка", не старайся, он тебя все равно бросит
+1
-1
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