Президент Латвии выложил фото со сборной после победы над США на ЧМ: «Латвия – великая хоккейная держава!»
Президент Латвии назвал страну великой хоккейной державой.
Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.
Эгилс Левитс опубликовал фото с командой из раздевалки «Нокиа Арены» в Тампере.
«Молодцы! Горжусь нашими железными парнями!
Латвия – великая хоккейная держава!» – написал Левитс.
Фото: twitter.com/valstsgriba
но пусть порадуется.