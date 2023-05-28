Президент Латвии выложил фото со сборной после победы над США на ЧМ: «Латвия – великая хоккейная держава!»

Теги Сборная США по хоккею фото Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Нокиа Арена Хоккей

Президент Латвии назвал страну великой хоккейной державой.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.

Эгилс Левитс опубликовал фото с командой из раздевалки «Нокиа Арены» в Тампере.

«Молодцы! Горжусь нашими железными парнями!

Латвия – великая хоккейная держава!» – написал Левитс.

Фото: twitter.com/valstsgriba

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19 комментариев

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nata shima
Прикольно смотреть хоккей с латвийскими комментаторами. Меня научили,,как надо. Рипа - Шайба. Варти - Ворота. Кур ир рипа - Где шайба? Рипа вартос - Шайба в воротах. И всё вместе - Кур ир рипа? Рипа ваааааартооооос!
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Aleksandr Danilov
С великой загнул, но мы достойны уважения, это точно.
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Diego Zidan
Ну тут Эгил рубанул, выпив малёха:)
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Михаил Зюбин
По бобслею однозначно, про хоккей ещё рано.
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несахар
загнул конечно президент латвии)
но пусть порадуется.
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Фёдор Кузнецов
Загнул он сильно конечно, очевидно что на ЧМ не приехали сильнейшие, что уже говорить если у трёх лучших бомбардиров сборной США 0 матче в НХЛ в этом сезоне(а двое вообще скорее всего едут в КХЛ)
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Hola Hola
Чем больше хоккейных держав тем лучше! Латвия - однозначно одна из них. Но с великой - перебор. )
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BVV
Это чучело через 3 дня складывает полномочия. Решил попиариться напоследок за госсчет
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Николай Кошкин
Величайшая, чего уж там)
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Trash Talking
Могучая воля? Великая слава?
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Yaroslove
Ну ему можно )) Это ж не Ротенберг какой-то, в конце то концов ))
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Кирилл Павлюченко
Латвия - родина хоккейных слонов.
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Demitsuri
Скорей бы эта отвратительная рожа исчезла уже с глаз. Несколько дней осталось, пускай напоследок побредит немного.
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dosatuy
А зачем нам это??? В Латвии есть подобный Спортс.ру сайт?
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Заборостроитель
Всем ЗМС и Мерседес.
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