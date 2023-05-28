Глава МИД Латвии: «Поздравляю наших канадских друзей и союзников с завоеванием заслуженного золота на ЧМ»

Министр иностранных дел Латвии поздравил Канаду с победой на ЧМ по хоккею 2023.

Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. В полуфинале Канада обыграла Латвию (4:2).

«Поздравляю [министра иностранных дел Канады] Мелани Жоли и всех наших канадских друзей и союзников с завоеванием заслуженного золота на чемпионате мира по хоккею.

Вчера была отличная игра с латвийской командой», - написал Эдгар Ринкевич.

Сборная Латвии ранее победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.