Глава МИД Латвии: «Поздравляю наших канадских друзей и союзников с завоеванием заслуженного золота на ЧМ»

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Министр иностранных дел Латвии поздравил Канаду с победой на ЧМ по хоккею 2023.

Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. В полуфинале Канада обыграла Латвию (4:2).

«Поздравляю [министра иностранных дел Канады] Мелани Жоли и всех наших канадских друзей и союзников с завоеванием заслуженного золота на чемпионате мира по хоккею.

Вчера была отличная игра с латвийской командой», - написал Эдгар Ринкевич.

Сборная Латвии ранее победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.

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2 комментария

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Назар Игорь
Союзники? И по какому военному блоку они союзники?
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Михаил Зюбин
Ответ Назар Игорь
Союзники? И по какому военному блоку они союзники?
Хоккей блок - НАТО.
0
0
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