Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Они бы не выиграли, если бы Россия участвовала. Кошмар!»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на победу Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Сто процентов никогда бы не выиграли они бронзу, если бы Россия участвовала. Это вообще кошмар!

Авторитет первенства мира без России и Беларуси никуда не годится, падает», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу

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22 комментария

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КристапсПорзингис
Вызывайте санитаров!
+50
-1
+49
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Real_v_dushe
Зависть - это плохое чувство, но это не про Кожевникова, там гораздо тяжелее случай.
+33
-1
+32
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ОттоДракула
Особенно без Беларуси
+23
-1
+22
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Заборостроитель
Реальный максимум сборной России -- это бронза.
Не соврал!🤣
+18
-1
+17
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Ivan Juniorovich
Россия уже давно даже не в топ-4 сборных, к чему это балобольство?
+19
-2
+17
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AA MM
Ржавая машина рф вылетела бы в четвертьфинале)
+13
-1
+12
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Марат Люсьеныч
какой забавный великоимперский шовинизм
+14
-2
+12
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карабашка
А что в КХЛ играла команда из Буркина-Фасо?
+12
-1
+11
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Dorff
Да это любому понятно - Россия по мнению этого персонажа вообще бы заняла весь пьедестал почета, не уступив никому медалей, если б там была...
+9
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Ivan Juniorovich
Скоро Россия из-за гениальных управленцев и ФХР не сможет выиграть Буркина-Фасо, уже Беларуси 2 матча из 8 сливают. Позорники.
+9
-1
+8
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Sanan1908
Ок. Я понимаю когда говорят, что без России чм не то, а причем тут Белоруссия то🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ они что хоккейная держава или каждый год бывали в тройке)))
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+6
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BVB Ultras
Зачем всюду приплетать Беларусь, которая в последние годы курсировала между дивизионами, да и в целом изредка в плей-офф попадала? Методичка что ли какая-то для экспертов поступила
+6
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BVV
Да, конечно. Мы сразу попросили бы перевести нас во второй дивизион;)
+5
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Igor Muzhensky
Очень ценил его как игрока, очень зол был, что Тихонов его на КК-87 не взял. Уверен, он бы там очень пригодился. Но сейчас эту обиженку невозможно слушать
+1
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несахар
алкаш, иди проспись
+2
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SmilingBy
Как же нам повезло! Мы смогли увидеть целую серию из 8 финалов, и не пришлось смотреть целый ЧМ.
+1
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shahmur
Да и Германия не играла бы в финале турнира))
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vombat15
Это он Россию с Буркина Фасо сравнил?))) Дайте деду соточку тяпнуть на ночь...
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RembaXXX
Клоун.
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Gunter1769
Кожа, не разочаровывай!
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Николай Леухин
не в 1/4 они вошли по спортивному так как Россия была бы в другой группе и германия минус
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dosatuy
Ответ Ivan Juniorovich
Россия уже давно даже не в топ-4 сборных, к чему это балобольство?
А кто в топ-4?
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