Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Они бы не выиграли, если бы Россия участвовала. Кошмар!»

Александр Кожевников отреагировал на победу Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Сто процентов никогда бы не выиграли они бронзу, если бы Россия участвовала. Это вообще кошмар!

Авторитет первенства мира без России и никуда не годится, падает», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу