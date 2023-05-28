Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ: «Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Они бы не выиграли, если бы Россия участвовала. Кошмар!»
Александр Кожевников отреагировал на победу Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.
Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.
«Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Сто процентов никогда бы не выиграли они бронзу, если бы Россия участвовала. Это вообще кошмар!
Авторитет первенства мира без России и Беларуси никуда не годится, падает», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу
Не соврал!🤣