Шуми Бабаев: «Для фанатов я враг номер один. Но ориентироваться на их мнение смысла нет. Завтра игрок окажется в их клубе – и они будут довольны»

Теги болельщики Шуми Бабаев КХЛ Хоккей

Шуми Бабаев заявил, что понимает, для чего клубы делают вбросы в СМИ.

«Понятно, что это происходит, чтобы узнали болельщики. Поэтому неудивительно, что для фанатов я враг номер один. Из-за этого давно исключил для себя чтение каких-то комментариев под новостями.

Но ведь болельщики не знают меня как человека, не знают мою работу, не знают, что я делаю для ребят, как происходит наше общение, поэтому ориентироваться на их мнение, конечно, смысла нет. Завтра этот игрок окажется в их клубе – и они будут довольны. Но я при этом все равно останусь для них врагом.

С другой стороны, мне и не нужно быть для фанатов другом. Настоящие болельщики должны радоваться таким агентам, как я, потому что мы являемся помощником игрока, делаем все для обустройства его жизни на новом месте, заботимся о его будущем и семье.

Никакой болельщик и руководитель клуба это не сделает, потому что каждый преследует свои интересы. А моя задача конкретная – интересы моего игрока, во что бы то ни стало.

И, кстати, есть болельщики, которые меня знают лично – из Новосибирска, Омска, Владивостока, и вот с ними мы общаемся идеально – всегда отвечаю на их вопросы, тревоги. Готов с любым из таких болельщиков открыто общаться в любом пространстве, никогда никому не отказываю, чтобы осветить свою точку зрения», – сказал хоккейный агент Бабаев.

«Авангард» попросил ФХР и КХЛ дать оценку словам Бабаева и Пилко в адрес Шарипзянова: «Дамир высказал свое личное мнение, никого не оскорбляя»

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4 комментария

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Олег
Бабай как уж на сковороде извевается.
Но всё ровно мнение о нём негативное.
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vatto
неприятный тип...отстранить бы его...
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Alexis80
К агентам у болельщиков отношение как к паразитам, что совершенно заслуженно.
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Кеша
Еще один претендент на всемогущего в отечественном хоккее. Все зло в отечественном хоккее от агентов .
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